وزارة العدل.. تُتيح معلومات “ملكية العقارات” إلكترونياً

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية (العقارات) ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخَاصَّة بأملاك الشركات فقط، وتحوي مساحات تصل إلى مليار وسبعمائة وواحد وتسعين مليون متر مربع وتمتلكها (3471) شركة بالمملكة.

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية الاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، حيث تتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام، وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخَاصَّة بأملاك الشركات.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات؛ بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية؛ للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيثُ إِنَّ مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.

يشار إلى أن عدد الصكوك المملوكة للشركات تبلغ (187969) صكاً، لــ(225209) عقارات (عدد العقارات التابعة لهذه الصكوك)، كما تبلغ مساحات الصكوك التي يمكن أن تتيح هذه الخدمة المعلومات عنها ما مجموعه 1,791,575,349 متراً مربعاً (مجموع المساحات للصكوك) تمتلكها (3471) شركة بالمملكة.