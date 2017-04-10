“وزارة البيئة” : تحذر .. هذا الأمر يضرُ بالإنسان و الإقتصاد!

حذَّر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان من تهديد الميكروبات المقاومة للمضادات (AMR) (ANTIMICROBIAL RESISTANCE) على صحة الإنسان والحيوان، وتهديدها للاقتصاد الوطني؛ بسبب الهدر وسوء استخدام المضادات في العلاج في جميع أنحاء العالم.

وطالب البطشان باتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة لمعالجة هذه القضية المُهِمَّة، وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة مَحَلِّيّاً وعَالَمِيّاً لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وغيرها لتقليل فرص ظهور هذه الميكروبات المقاومة للمضادات.

وبين البطشان أن المنظور العالمي “عالم واحد – صحة واحدة” يؤكد الارتباط الوثيق بين صحة الإنسان وصحة الحيوان، وسلامة البيئة المحيطة، مُشِيرَاً إلى أن لوزارة البيئة والمياه والزراعة دوراً رئيساً وأساسياً في محاربة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.

وبِحَسَبِ البطشان فإن الاستخدام السيئ والمفرط للمضادات ومنها المضادات الحيوية في علاج الحيوان؛ يتسبب في ظهور هذه الميكروبات التي تقاوم تلك المضادات الحيوية والتي تؤدي إلى نفوق الحيوانات دون جدوى من علاجها، وقد تنتقل إلى الإنسان محدثةً أمراضاً خطيرة لا تستجيب للعلاج”.

وأَشَارَ وكيل الوزارة إلى الدور المهم الذي يجب أن تؤديه الوزارة في الحد من انتشار تلك الميكروبات، مُوَضِّحَاً أن الوزارة تمتلك رأسين من رؤوس المثلث الثلاثة الممثلة للصحة الواحدة، وهي صحة الحيوان وسلامة البيئة”؛ لذلك تعمل الوزارة من خلال محاور عديدة لمقاومة هذه الفيروسات، أهمها ضبط سوق بيع المضادات الحيوية من خلال المراقبة المشددة على العيادات، والصيدليات البيطرية لضبط المخالفين للأنظمة واللوائح المتبعة، وتحرير مخالفات رادعة لهم بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأَوْضَحَ وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية مشاركة الوزارة ضمن لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية البيطرية ومنتجاتها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ إِذْ تقوم الوزارة بتحديد الأدوية والتحصينات البيطرية الأكثر كفاءة والأقل ضرراً على الحيوان والإنسان المستهلك للمنتجات الحيوانية المطلوبة في السوق السعودي.

وختم البطشان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة “آخذة على عاتقها التصدي لهذه الميكروبات الخطيرة بكل الإمكانات المتاحة لتوفير غذاء آمن وصحي، وحماية الإنسان من شر هذه الميكروبات، وكذلك المضادات الحيوية التي ستؤدي إلى المحافظة على ثروتنا الحيوانية وتنميتها”.

يُشَارُ إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تراقب بشكل دوري مشاريع الثروة الحيوانية، وتجمع منها العينات المعدة للبيع، وخلال الأيام الماضية أَعْلَنَتِ الوزارة عن إصدار عِدَّة مخالفات لبعض مشاريع الثروة الحيوانية؛ بسبب وجود متبقيات للمضادات الحيوية في منتجاتها.