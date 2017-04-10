16 متدرباً في اختبار دورة الحاسب الآلي بتنمية فيفاء

أدى 16 متدرباً مساء اليوم الاثنين اختبارهم في الدورة التأهيلية الأولى للحاسب الآلي التي عقدتها لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء ممثلة بمعهد إتقان الريادة التابع للجنة , والتي استمرت لمدة 6 أشهر شارك فيها 16 متدربا تم تدريبهم وتعليمهم على العديد من مهارات الحاسب الآلي .

حيث حضر فريق من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإجراء الاختبار للمتدريبن والإشراف عليهم .

فيما نوهت لجنة التنمية بفيفاء بأن إعلان نتائج الاختبار وتسليم شهادات إتمام الدورة ستكون بعد أسبوع ، متمنية للجميع التوفيق والنجاح .

ومن جانبه أشارت اللجنة بأن هذه الدورة تعتبر الدورة التأهيلية الأولى في هذا المجال وأن اللجنة ستنفذ مستقبلا عددا من الدورات سواء في مجال الحاسب الآلي أو في مجالات أخرى وسيتم الإعلان عنها في حينها بإذن الله .