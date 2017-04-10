الرياض تستضيف انطلاقة  اعمال “ملتقى افاق الموارد البشرية”  25 ابريل الجاري

ينطلق يوم 25 من ابريل بالعاصمة السعوديه الرياض ملتقى افاق الموارد البشريه حيث سيبدا أولى جلساته في تمام الثانيه مساء يوم الثلاثاء، ويشمل 3 جلسات تدور حول نظام العمل السعودي وحيثيات التفتيش ,اثر اندماج الموظفين على نتائج المنظمة , افاق الموارد البشريه والتطلعات المستقبليه بالإضافة إلى عرض تجارب فعليه تميزت على الساحة من خلال ورش وندوات وحوارات مفتوحة، كما يتضمن اللقاء استضافه سعادة الاستاذ/ سلطان فهد المطيري مستشار وكيل وزارة العمل و التنميه الاجتماعيه المساعد للتفتيش وتطوير بيئه العمل و مدير ادارة متابعه .

واشار السيد علي العيد رئيس افاق الموارد البشريه إلى أهمية الملتقى في تبادل الآراء والأفكار بين الخبراء والمختصين في مجال الموارد البشريه و تنفيذًا ومواكبه لتطلعات حكومه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لرؤيه المملكه 2030 حيث انطلقت فكرة المبادرة مع اطلاق ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله- لرؤيه المملكه 2030 , ملتفتين الى رغبه سموه في تأسيس نواة مستقبليه تهتم بالكوارد الوطنيه ورقيها , بالاضافه الى دعم الباحثين عن العمل من خلال تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم وحصولهم على الوظيفه.

وأشارت جميله عبدالمحسن احد اعضاء مجلس ادارة افاق الموارد البشريه بأن الموارد البشرية هي الثروة أو الطاقة المستدامة لأي أمة وان الهدف من هذه اللقاءت هي لتبادل الآراء نحو تطوير سير العمل الإداري، والذي نعتبره صمام أمان لجودة الأداء وضمان سير الأعمال بطريقة نظامية واحترافية.

ويشارك في الملتقى اصحاب العمل ومدراء ورؤساء الموارد البشريه في عدة شركات بالاضافه الى وفدا من طلبة الكليات والجامعات ونخبة من الإعلاميين والصحفيين ، وتبرز هذه المشاركة مدى حرص الملتقى على استفادة الشباب من الاحتكاك بالخبراء ومتخصصي الموارد البشريه والمؤسسات المشاركة في الملتقى , و الجدير بالذكر بأن افاق الموادر البشريه هي شركة وطنيه تعمل في تقديم الدعم والاستشارات الاداريه والموارد البشريه المتخصصه وان هذا الملتقى هو امتداد لملتقيات سابقه اقيمت في كل من الدمام و الاحساء وجازان والبحرين .