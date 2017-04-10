من أجل تحسين مخرجات الجوائز مدير تعليم صبيا يجتمع بمجلس الأمناء على مستوى الإدارة

أوضح سعادة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مدير تعليم صبيا أهمية الجوائز في تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة المخرجات ونشر ثقافة العمل ضمن معايير التميز ة وتشجيع روح المنافسة بين الموظفين على مستوى المؤسسات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بقاعة التدريب بأعضاء مجلس أمناء الجوائز على مستوى الإدارة من البنين والبنات ومدراء مكاتب التعليم والذي بدأ بكلمه من سعادته رحب فيها بالقيادات وبأعضاء المجلس وشكرهم على حضور الاجتماع مبينا سعادته بهذا التواجد الذي يدل على الحرص والاهتمام، مقدماً لمحة عن مفاهيم التميز ومسارات الجوائز والتي تمثل خارطة علمية وعملية لقيادة تطوير الأداء مشيرا إلى الجوائز الداخلية ومفصلا الخارجية منها ومشددا على تحفيز الميدان على المشاركة وبخاصة المبدعين والمتميزين منهم.

بعد ذلك تم توصيف الدور المناط بمدراء المكاتب وأعضاء المجلس للارتقاء بمستوى المشاركات بالجائزة وتوسيع دائرة المشاركة على مستوى المكاتب والمدارس والأفراد في كافة فروع الجوائز وضرورة تقديم الدعم النفسي للمشاركين موصيا بالاهتمام بجائزة تعليم صبيا للتميز والتي تعد الحاضنة الرئيسة لجميع الجوائز.