 فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 رجب 1438 هجريا, الموافق 11 أبريل 2017 ميلاديا

فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة

فتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة – عن فتح باب القبول الإلكتروني، وكذلك عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة، في وحدات المظليين والقوات الخاصة اعتباراً من يوم الأحد 12 / 7 / 1438 هـ ولمدة أسبوعين.

واشترطت القيادة في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، وأن لا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن (26) سنة لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات، ولا يقل طوله عن (165سم) وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية، علماً بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى.

وأهابت قيادة القوات البرية بالمتقدمين اصطحاب الشهادة الدراسية الأساس ومشهد حسن السيرة والسلوك وعدد (8) صور شخصية مقاس (4×6) كاشف الرأس وبطاقة الهوية الوطنية.

ودعت القيادة الراغبين بالاستفسار الاتصال على الرقم (0144230001) تحويله (95832) أو زيارة بوابتها الإلكترونية (www.rslf.gov.sa) .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*