Twitter Lite | تويتر خفيف .. وفر بياناتك وبطارية جهازك !

Twitter Lite

تويتر خفيف

تويتر تطلق Twitter Lite لتخفيف استهلاك البيانات وعتاد الهاتف

أعلن الفريق المطور لشبكة التواصل الاجتماعيّ تويتر Twitter عن إطلاق خدمةٍ جديدة من شأنها حل الكثير من المشاكل للمستخدمين، وهي Twitter Lite التي تهدف لتخفيف مدى استهلاك بيانات الهاتف وكذلك توفير تجربة استخدام جيدة في حالات ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت.

Twitter Lite is a faster, data friendly way for people to use Twitter to see what’s happening in the world.

وفقًا للإعلان الرسميّ، فإن السبب الأساسيّ لإنشاء الخدمة هو تزايد استخدام للهواتف الذكية من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى اعتماد ما يقارب 45% من المستخدمين حول العالم على شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G Networks والتي لا توفر السرعة الكافية مثل شبكات الاتصال من الجيل الثالث أو الرابع. بالتالي، وبدلًا من استخدام تطبيق تويتر بشكله الكامل على الهواتف الذكية، تم توفير طريقة جديدة لاستخدامه، مع توفير أقل قدر ممكن من البيانات المستهلكة، بالإضافة لعتاد الهاتف الذكيّ نفسه، من ناحية عدم الحاجة لقدرة معالجة كبيرة أو تخزين كبير على الذاكرة العشوائية.

الخدمة هي نسخة مخصصة للهواتف الذكية، وليست تطبيق مستقل بحد ذاته يمكن فتحها عبر أي متصفح ضمن الهاتف الذكيّ، وتتميز بواجتها البسيطة جدًا والخالية من أي إضافات ستساهم باستهلاك بياناتٍ أكثر، أو تجربة استخدام مزعجة في حال عدم توفر اتصال جيد بشبكة الإنترنت.