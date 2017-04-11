بالفيديو .. وزارة العمل تتوصل لمسن احتجزه أبناءه !

ذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه تم تحديد موقع المسن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو محتجز في غرفة مغلقة بسلاسل حديدية.

وأضاف أبا الخيل في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه سيتم تقديم الرعاية للمسن وإنهاء وضعه المأساوي بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

انتشر مقطع فيديو لأبناء في محافظة جدة أقدموا على احتجاز والدهم المُسن بطريقة مهينة في منزل مستأجر مكون من غرفة واحدة ودورة مياه، مغلقين عليه الباب والنافذة بسلاسل حديدية، تاركين له بعض الاحتياجات البسيطة.

وكان قد أظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “عاجل”، المُسن وهو يؤكد لمصور المقطع أن أبناءه هم الذين حبسوه في ذلك المكان، فيما بيّن المقطع عجزه عن الحركة، وعدم قدرته على التواصل بشكل جيد.

وبحسب المصدر، فإن أحد أهالي الحي حاول إقناع الأبناء بعدم غلق الباب على والدهم بهذه الطريقة، إلا أنهم رفضوا ذلك؛ بحجة خوفهم من خروجه من المنزل، مناشدين الجهات الرسمية سرعة التحقق من وضع المسن.

من جهتهم، تناقل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المقطع، مبدين غضبهم واستياءهم من هذا التصرف اللا إنساني، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر ومحاسبة الأبناء إن ثبتت صحة ما ذكر في الفيديو