محافظ صبيا يستقبل مدير أحوال المحافظة الجديد

استقبل سعادة محافظ صبيا أ.علي بن موسي زعلة صباح اليوم الثلاثاء المدير الجديد لفرع الأحوال المدنيه أ.إبراهيم بن يحي غريب والذي باشر العمل مؤخرا بعد تكليفه بقرار من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وقد رحب المحافظ في بداية اللقاء بالغريب متمنيا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكله إليه ، مؤكدا على ضرورة تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات والاهتمام بإنجاز وتسهيل الإجراءات والتوسع في استثمار التقنيات الحديثه بما يوفر الوقت ويخفف من معاناة المراجعين.

كما نوه المحافظ بجهود وإنجازات سلفه أ. عبدالرحمن بن موسى العسيلي.

ومن جانبه أعرب الغريب عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية

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