 محافظ صبيا يستقبل مدير أحوال المحافظة الجديد | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 رجب 1438 هجريا, الموافق 11 أبريل 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يستقبل مدير أحوال المحافظة الجديد

فيفا اون لاين_نوال الفيفي

استقبل سعادة محافظ صبيا أ.علي بن موسي زعلة صباح اليوم الثلاثاء المدير الجديد لفرع الأحوال المدنيه أ.إبراهيم بن يحي غريب والذي باشر العمل مؤخرا بعد تكليفه بقرار من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وقد رحب المحافظ في بداية اللقاء بالغريب متمنيا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكله إليه ، مؤكدا على ضرورة تفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات والاهتمام بإنجاز وتسهيل الإجراءات والتوسع في استثمار التقنيات الحديثه بما يوفر الوقت ويخفف من معاناة المراجعين.
كما نوه المحافظ بجهود وإنجازات سلفه أ. عبدالرحمن بن موسى العسيلي.
ومن جانبه أعرب الغريب عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية

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