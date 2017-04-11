رأس مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمقر الإدارة اليوم، اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية ، بحضور رؤساء أقسام النشاط الطلابي والتوعية الإسلامية والإرشاد الطلابي والموهوبين ، والأقسام النسائية عبر الدائرة التلفزيونية .
وتحدث الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع عن أهداف مجلس الأنشطة الطلابية في توحيد الجهود بين أقسام الإدارة من أجل تحديد البرامج المستهدفة لكل مرحلة من مراحل التعليم ، وتكوين برامج تكاملية تخصصية مخطط لها وفق احتياجات المراحل الدراسية لتشمل الجوانب الرياضية والثقافية والترفيهية .
من جانبه استعرض المساعد للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، دور المجلس في إشراك الأسرة والطالب والمعلم والمرشد ورائد النشاط من خلال ورش عمل في التخطيط لكافة الأنشطة من أجل تلمس احتياجات المرحلة العمرية للطلاب .
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم ورش عمل لبناء برامج مميزة ، والإعداد لأهم البرامج التي يحتاجها الطالب حسب المرحلة الدراسية ، وموضوعات حول عمل المجلس .
مدير تعليم صبيا يرأس اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية
رأس مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمقر الإدارة اليوم، اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية ، بحضور رؤساء أقسام النشاط الطلابي والتوعية الإسلامية والإرشاد الطلابي والموهوبين ، والأقسام النسائية عبر الدائرة التلفزيونية .
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