مدير تعليم صبيا يرأس اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية

رأس مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمقر الإدارة اليوم، اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية ، بحضور رؤساء أقسام النشاط الطلابي والتوعية الإسلامية والإرشاد الطلابي والموهوبين ، والأقسام النسائية عبر الدائرة التلفزيونية .

وتحدث الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع عن أهداف مجلس الأنشطة الطلابية في توحيد الجهود بين أقسام الإدارة من أجل تحديد البرامج المستهدفة لكل مرحلة من مراحل التعليم ، وتكوين برامج تكاملية تخصصية مخطط لها وفق احتياجات المراحل الدراسية لتشمل الجوانب الرياضية والثقافية والترفيهية .

من جانبه استعرض المساعد للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، دور المجلس في إشراك الأسرة والطالب والمعلم والمرشد ورائد النشاط من خلال ورش عمل في التخطيط لكافة الأنشطة من أجل تلمس احتياجات المرحلة العمرية للطلاب .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم ورش عمل لبناء برامج مميزة ، والإعداد لأهم البرامج التي يحتاجها الطالب حسب المرحلة الدراسية ، وموضوعات حول عمل المجلس .

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