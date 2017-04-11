 مدير تعليم صبيا يرأس اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 رجب 1438 هجريا, الموافق 11 أبريل 2017 ميلاديا

مدير تعليم صبيا يرأس اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية

مدير تعليم صبيا يرأس اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية
فيفاء أون لاين - صبيا

رأس مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بمقر الإدارة اليوم، اجتماع مجلس الأنشطة الطلابية ، بحضور رؤساء أقسام النشاط الطلابي والتوعية الإسلامية والإرشاد الطلابي والموهوبين ، والأقسام النسائية عبر الدائرة التلفزيونية .
وتحدث الدكتور الأحوس في بداية الاجتماع عن أهداف مجلس الأنشطة الطلابية في توحيد الجهود بين أقسام الإدارة من أجل تحديد البرامج المستهدفة لكل مرحلة من مراحل التعليم ، وتكوين برامج تكاملية تخصصية مخطط لها وفق احتياجات المراحل الدراسية لتشمل الجوانب الرياضية والثقافية والترفيهية .
من جانبه استعرض المساعد للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي ، دور المجلس في إشراك الأسرة والطالب والمعلم والمرشد ورائد النشاط من خلال ورش عمل في التخطيط لكافة الأنشطة من أجل تلمس احتياجات المرحلة العمرية للطلاب .
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم ورش عمل لبناء برامج مميزة ، والإعداد لأهم البرامج التي يحتاجها الطالب حسب المرحلة الدراسية ، وموضوعات حول عمل المجلس .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*