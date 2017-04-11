 أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لسجون المنطقة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 14 رجب 1438 هجريا, الموافق 11 أبريل 2017 ميلاديا

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لسجون المنطقة

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لسجون المنطقة
فيفاء أون لاين - جازان / واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني ، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة والإدارات التابعة لها وعرضا للمشاريع التي تم العمل عليها في النصف الأول من العام الحالي 1438هـ التي تبرز الجهود التي قامت بها إدارة سجون المنطقة والوحدات والشعب والأقسام التابعة لها في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لخدمة النزلاء بتلك السجون .
وأشاد سموه خلال اللقاء بما تضمنه التقرير من جهود تقوم بها إدارة سجون المنطقة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم .
من جهته عبّر مدير سجون منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي سجون المنطقة لسموه على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم الإدارة ، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .

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