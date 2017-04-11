إبتدائية المعرفة تنفذشعار مستشار خادم الحرمين الشريفين

نفذت إبتدائية المعرفة شعار مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل ( أمير منطقة مكة المكرمة ) والذي أطلقه سابقا ويقوم بتنفيذه جميع الدوائر الحكومية والأهلية والتطوعية ( كيف نكون قدوة ؟ ) – حيث شارك براعم المدرسة بطمس وحذف العبارات التي كتبت في بعض الأماكن والطرقات بالمشاعر المقدسة ( منى – وعرفة ) – وشطبها بالبوية – واستبدالها برسومات تليق بمكانة مكة المكرمة – وأيضا عبارات جميلة عن تعظيم البلد الحرام – وتم إستخدام ( 3 جوالين بوية – 20 فرشة طمس – ومادة خاصة للحذف ) – وقد أشاد الطلاب بأن هذا المشروع يفتخرون بالعمل فيه ، ورفع مكانة مكة بين مدن العالم بنظافتها والرفع من شأنها بكل يستطيعون العمل من أجلها ، كما أشاد عدد من الزوار بأعمال هؤلاء الناشئة والجليلة في طمس الكتابات من الجدار – واستبدالها بعبارات تزين مرافق المشاعر المقدسة التي يأتي إليها حجاج بيت الله الحرام سنويا ، وأنهم مسرورون بما شاهدوا من أبناء مكة الغراء من هذا العمل التطوعي الجبار ؛ واهتمام المدرسة بطلابها وزرع الأعمال التطوعية ونظافة مكة من الكتابات وما شابهها .

كما أفاد رائد النشاط الطلابي الأستاذ / وهيب أحمد – بأنهم وضعوا خطة سابقة للعديد من الأنشطة والفعاليات داخل أسوار المدرسة وخارجها تحت هذا الشعار : ( كيف نكون قدوة؟) وأن طمس الكتابة من الجدار هي إحدى المبادرات سواء بجوار المدرسة في الحدائق العامة بمخطط الملك فهد (يرحمه الله ) – أو المشاعر المقدسة : ( منى وعرفة ومزدلفة ) – كما تتبعها قريبا مبادرات أخرى نوعية بإذن الله تعالى في قادم الأيام .

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين في هذا العمل حتى الآن وصل أكثر من ( 50 ) طالب – و عدد من منسوبي المدرسة من معلمين ومشرفين وإداريين ، ومشاركة مميزة أيضا من مشرفي مكتب التعليم بغرب مكة …

من جانب أخر شكر سعادة القائد التربوي / زياد الخزامي – المعلمين والمشرفين والإداريين والطلاب الذين شاركوا وساهموا في تطبيق هذا الشعار الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة , وتنفيذه في جميع مرافق المدرسة سواء من الناحية التعليمية والدروس الإستراتيجية والأنشطة المدرسية المتنوعة , وثمن جهودهم وإبداعاتهم .