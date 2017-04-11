تنامي الانشطة التجارية رفعت الحاجة لوسائل أكثر كفاءة لإدارة الأموال ارتفاع الصرافات الآلية في المملكة إلى 17,9 ألف صراف في عام 2016

كشفت ورشة عمل متخصصة في عملية إدارة النقد عن أن خدمات إدارة النقد تحد من المخاطر وتوفر أقصى وسائل الحماية واوضحت أنه تنامي الانشطة التجارية ارتفعت الحاجة لوسائل أكثر كفاءة لإدارة الأموال وأكدت ان التدفق النقدي أساساً لكافة المؤسسات والقطاعات والشركات. جاء ذلك في ورشة عمل عن إدارة النقد التي نظمتها شركة حلول النقد بالتعاون مع الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ( أمنكو) أمس في فندق انتركونتننتال الرياض بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والمسؤولين في قطاعات البنوك والمصارف الوطنية وشركة فولتكس الانجليزية والعضوالمنتدب لشركـة ترانستراك الهولندية.

وذكرت ورشة العمل أن إدارة النقد في البنوك تساعد في تسهيل ادارة التدفقات النقدية ورؤوس الأموال، وأشارت إلى أن إدارة النقد في غالبية البنوك تعمل على مدار الساعة ومواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات التي تطرأ على الصناعة المالية، مما يتيح الفرصة بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وأكثرها حداثة وابتكاراً.

وأوضحت الورشة أن تقارير مالبة حديثة تشير أن السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية بلغت نحو 753 مليار ريال خلال عام 2016، وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية إلى 17.9 ألف صراف آلي عام 2016، مقابل 17.2 ألف صراف بنهاية عام 2015، بما يعني أنه تم اضافة 664 صرافا آليا جديدا خلال عام 2016.

وقال الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو إن حجم السيولة النقدية المتداولة في المملكة تؤكد الأهمية الكبرى التي تتمتع بها السعودية في معدلات تحريك السيولة النقدية التي يتم تداولها عبر أجهزة الصرف الألية التي تتطلب عمليات نقل للأموال باحدث الوسائل، وألمح القثامي إلى أن شركة أمنكو المتخصصة في مجال الخدمات الأمنية و الحماية و السلامة الامنية ونقل الاموال تتعاون مع عدد كبير من البنوك وتمتد خبراتها إلى أكثر من 30 عاماً استطاعت خلالها تلبية احتياجات العملاء في القطاعين العام و الخاص بالمملكة وبين أن أمنكو تطبق أعلى معايير الجودة في عملها حتى أصبحت أحد الأعضاءً بجمعيات دولية في بريطانيا و امريكا واضاف ان أمنكو تخدم القطاع البنكي في المملكة، من خلال تقديم خدمات متكاملة لأجهزة الصرف الآلي ، ويتم إنجاز عمليات التغذية بالنقد بواسطة أفضل الكفاءات البشرية التي تستخدم أعلى التقنيات الأمنية.

وأكد فهد بن مبارك القثامي أن انعقاد هذه الورشة المتخصصة تأتي في توقيت مهم لتطوير قطاع النقد في المملكة وتطبيق احدث الاليات في عمليات نقل وعد النقد وإدارة وحدات النقد في المملكة خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تطور كبير وتحرك عظيم نحو تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة.

من جهته يرى الأستاذ محمد بن عبيد العفيف العضو المنتدب لشركة حلول النقد أن الفعالية تعكس مدى أهمية إيجاد حلول لإدارة النقد وما لها من إيجابيات تتجلى فى أبهى صورها داخل المؤسسات المالية في وطننا الغالي.

واعرب عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية الهادفة إلى تطوير ادارة النقد وتوفير الحلول المناسبة للسوق مما سينتج عنه زيادة كفاءة إدارة النقد ورفع مستوى الخدمة للمنظومة المالية عن طريق هذه الخدمات المتكاملة المقدمة من شركة حلول النقد وشركة امنكو والتي تتماشى مع ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة وكي تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030