“العمل والتنمية الاجتماعية”: ضبط 2187 مخالفة لقرار توطين الاتصالات في المناطق

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ضبط حملات التفتيش المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات بنسبة 100 في المائة، 2187 مخالفة في كافة مناطق المملكة، منها 1981 مخالفة تم تحويلها إلى لجنة العقوبات، وإنذار 206 منشآت، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية من توطين الاتصالات في الأول من ذي الحجة الماضي، وحتى الخامس من شهر رجب الحالي.

وأكدت الوزارة استمرار الزيارات الميدانية على محال الاتصالات بالتعاون مع وزارات: الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للتحقق من تطبيق التوطين، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وجاء في التقرير الإحصائي للحملات التفتيشية، تصدر منطقة الشرقية بعدد المنشآت الملتزمة بـ 3226 منشأة، تلتها منطقة الرياض بـ 2086 منشأة، في حين جاءت منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الأخيرة بـ 170 منشأة.

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة عملائها إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد” على الرابطrasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

وكانت الجولات التفتيشية قد نفذت خلال ما يقارب الثمانية أشهر 15892 زيارة لمواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وتصدّرت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر لمحال الاتصالات، حيث وصل عدد المنشآت التي تمت زيارتها إلى 3406 منشآت، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3150 منشأة، ثم الرياض بـ 2527 منشأة، والقصيم بـ 1905، وعسير بـ 1449، والمدينة المنورة بـ 1302 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على بقية مناطق المملكة.