ترقية عبدالله حمدي إلى المرتبة الثامنة ببلدية الطوال

تمت ترقية الأستاذ / عبدالله بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، الموظف ببلدية الطوال من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة ببلدية محافظة الطوال ، بعد صدور خطاب من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بذلك

وتلقى الأستاذ / عبدالله بن عمر يعقوب ،، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته ، من الزملاء والأهل والأصدقاء ووعدهم بإقامة مؤدبة لهم

ويعتبر الأستاذ / عبدالله بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، من الموظفين المتميزين والأكفاء وحاصل على عدة شهادات شكر وتقدير من قبل الدوائر الحكومية والأهلية بمحافظتي الطوال وصامطة كما له دورات تدريبية عديدة في مجال عمله ويتمتع بروح وأخلاق طيبة مع الجميع داخل وخارج العمل

من ناحيته ذكر رئيس قسم الأراضي ببلدية محافظة الطوال الأستاذ / عبدالله بن عمر يعقوب ، أن هذه الترقية جاءت بفضل الله تعالى ، كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية / عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، ولسعادة أمين منطقة جازان الأستاذ / محمد بن حمود الشايع ، و لرئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ، والشكر موصول لمدير قسمي الشؤون الإدارية والمالية بالبلدية الأستاذ / أحمد بن محمد الكريري ، وسأل الله أن تكون هذه الترقية عوناً له ودافعاً لتقديم الأفضل لخدمة هذا الوطن الغالي

صحيفة فيفا أون لاين تقدم التبريكات والتهاني للأستاذ / عبدالله بن عمر يعقوب ناشب حمدي ،، ابو عمر ، بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الثامنة ببلدية محافظة الطوال ، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح