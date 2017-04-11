وفد من جمعية المهندسين السودانيين  يفعلون إتفاقية التعاون مع مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بعسير

بناء على الإتفاقية الموقعة بين هيئة المهندسين السعوديين وجمعية المهندسين السودانيين بالمملكة وتأكيداً لهذا التعاون إجتمع وفد من جمعية المهندسين السودانيين بالمنطقة الجنوبية بأعضاء مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير بناء على طلبهم باللقاء ، وتم من خلال الإجتماع مناقشة جوانب التعاون الهندسي في جميع التخصصات الهندسية من حيث تبادل الخبرات وإقامة المحاضرات والندوات وورش العمل الهندسية التخصصية .

وقد كان في استقبال الوفد مساء يوم امس بمقّر المجلس – فندق قصر ابها سعادة رئيس مجلس فرع الهيئة السعودية للمهندسين بعسير المهندس | صالح بن حسين قدح ونائب رئيس المجلس المهندس | نبيل بن مشبب الشهراني وأعضاء المجلس .

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م| إبراهيم محمد مرفت

عضو الهيئة السعودية للمهندسين