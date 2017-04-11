تكريم جمعية الحكامية من مؤسسة السبيعي الخيرية*

قامت مؤسسة السبيعي الخيرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل بتكريم جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بجازان في حفل شركاء مؤسسة السبيعي الخيرية لعام 2016 م – 1438ه وذلك بقاعة المقصورة للاحتفالات بالرياض برعاية كريمة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص حيث حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة في العمل الخيري وكبار رجال الأعمال .

جاء ذلك تقديراً منها لإسهامات الجمعية في إنجاح برامجها ومشاريعها الخيرية المدعومة من المؤسسة

كما أضاف رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الأستاذ علي بن عثمان الحكمي أن استلام الدرع التكريمي إنجاز بحد ذاته يسجل للجمعية والذي سيحملنا مسؤولية في تقديم خدمات أفضل لجميع الأسر المنتجة المستفيدة.