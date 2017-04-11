انستغرام يتيح تبادل رسائل مباشرة تختفي تلقائيا !

أعلنت شركة انستغرام اليوم عن إصدار جديد من ميزة التراسل داخل التطبيق المعروفة باسم انستغرام Direct، وهو الإصدار الذي يوفر للمستخدم تبادل صور ومقاطع فيديو تختفي مباشرة بعد استلامها، وقالت انستغرام أن ما يقرب من 350 مليون مستخدم يتبادلون الرسائل عبر التطبيق شهريا.

ويمكن للمستخدم الآن إرسال صور ومقاطع فيديو تختفي تلقائيا مع إمكانية الكتابة عليها وإضافة إيموجي من خلال النقر على أيقونة الكاميرا أعلى التطبيق، ثم اختيار الأصدقاء اللذين يود إرسال الصور أو الفيديو لهم، وبمجرد استلام الرسالة من الطرف الآخر أو المستلمين، يمكنهم عرضها لمرة واحدة فقط، كما يمكن للمستخدم نفسه عرض رسالته مرة واحدة فقط قبل إرسالها.

انستغرام يتيح لمستخدميه تبادل رسائل مباشرة تختفي تلقائيا

وبالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي تلقائيا بعد إرسالها، يمكن للمستخدم تبادل الرسائل العادية للأصدقاء من خلال السحب للأيمن أو النقر على أيقونة “الرسائل” أعلى التطبيق ثم النقر على “New Message” واختيار الصديق الذي يرغب في مراسلته.

وتحاول فيس بوك من خلال تطبيقها انستغرام الذي يعتبر الأكثر شعبية لمشاركة الصور منافسة شركة سناب ، وذلك من خلال نسخ مزايا Snapchat، حيث نسخت من قبل ميزة Stories التي تتيح للمستخدم نشر قصص يومية من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة تستمر فقط لمدة 24 ساعة، وبدأت الميزة بالفعل تلقى قبولا بين مستخدمي التطبيق وبين المعلنين، وتتوفر ميزة الرسائل ذاتية الحذف بعد عرضها مباشرة الآن لمستخدمي Instagram سواء أندرويد أو iOS كجزأ من الإصدار 10.16 من التطبيق.