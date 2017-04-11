جدران استنادية تمنع المركبات من السقوط لهاوية حراز

وجه رئيس بلدية محافظة الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي بسرعة إستكمال الجدران الإستنادية على طريق جبل حراز والغادي لمنع المركبات من السقوط للهاوية بعد أن شهد الطريق خلال الفترة الماضية عظة حوادث نجم عنها وفيات وإصابات .

وبين رئيس البلدية انه تم رصد كافة الملاحظات على الطريق والإستماع للمواطنين عن بعض المواقع الخطرة والتي تحتاج لسرعة التنفيذ والإنجاز مبينا أن عددا من المواطنين تبرعوا بتنفيذ عدد من الجدران على طريق حراز وسيتم تنفيذ الباقي عن طريق بلدية الداير التي يدخل الطريق ضمن اختصاص عملها .

وبين العتيبي أن طبيعة المناطق الجبلية الخطورة والصعوبة وضيق الطرق وبناء عدد من المواطنين منازل بجوار الخط والتعديات ورمي المخلفات وكثرة التصدعات والتشققات جراء هطول الأمطار جعل من خط عقبة خاشر والطرق الفرعية ذات صعوبة وخطورة وتعمل البلدية على عمل دراسات ميدانية لحل مشاكل الطرق الجبلية التي تخدم عددا من المواطنين .

وكشف العتيبي انه تم تغريم مقاول تماطل في تنفيذ جدار استنادي في عقبة خاشر وقام بسفلتت الخط بمواصفات رديئة مما شكل خطورة على سالكيه وخاصة وقت الدوام الرسمي وكثرة الانجرافات على جنباته من السيول الغزيرة بسبب تأخر التنفيذ كما تم سحب مشروع آخر من مقاول لم ينفذ وسحب معداته قبل أن ينجز 10 % من طريق عقبة خاشر الذي يخدم اكثر من 70 قرية و3 آلآف مواطن يتوزعون على الجبل.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس البلدية اليوم يرافقه مدير إدارة المشاريع حسن عسيري على عقبة جبل خاشر وطريق جبل حراز وطريق الغادي واستمع لشكاوي المواطنين وملاحظاتهم ووعد بحلها ضمن جملة دراسات ومشاريع ستنفذها البلدية منها إعادة سفلتة وصيانة وإنارة لعدد من الطرق في المحافظة .