مركز بحوث الدراسات العلمية بجامعة الملك سعود بفعاليات علمية وبحثية

قامت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود المتمثلة ” بمركز بحوث الدراسات العلمية والطبية ” بعمادة البحث العلمي , ضمن سلسلة (آفاق بحثية جديدة) وبمشاركة كرسي أبحاث الأمان الدوائي, والمعرض المصاحب له يوم الثلاثاء:14/7/1438هـ الموافق 11 ابريل 2017م , فعالية تتضمن محاضرات علمية وبحثية هدفت إلى مساعدة عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا للتعاون مع كرسي البحث وإنتاج بحوث متميزة تخدم رسالة الجامعة وأهدافها ، حيث تم افتتاح الفعالية بكلمة مديرة مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية الدكتورة /مها داغستاني وقد اعربت عن ثقتها في دور المركز وفعاليته في تعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطلاب ورفع سيرتهم العلمية والمعرفية.

ونوهت أن الصناعة الدوائية تعد صناعة استراتيجية هامة جداً ، والوصول إلى الأمان الدوائي يجب أن ينظر إليه كجزء من المنظومة المتكاملة للمملكة العربية السعودية تُسخر له الإمكانات والطاقات البشرية للوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي الحيوي.

وشارك في المحاضرات وعرض الأبحاث وإدارة الجلسات عدد من عضوات هيئة التدريس بكلية الصيدلة وهن : د. نورة أبانمي ، د. سيناء العقيل ، د. مها الرشيد ، د. هيا الملق ، د. هديل القفيدي ، د. لمياء النعيم ، د. نوف العودة ، د. منيرة الوهيبي ، كما شاركت في الفعالية مسؤولة سلامة الدواء في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث د. سلمى الخاني .

وقد سخر الدكتور طارق الحواسي المشرف العام على كرسي أبحاث الأمان الدوائي كل إمكانيات الكرسي لتحقيق أهداف الفعالية.

كما صاحبت هذه الفعالية معرض اشتمل على مشاركة الجمعية الصيدلية السعودية بحقائب تثقيفية مختصة وبنرات بإنجازات مركز البحوث والدراسات العلمية والطبية وعرض تعريفي بأنشطة وندوات مركز البحوث وبسترات لأبحاث منشورة.

واقيمت الفعالية الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا بمسرح القاعات المشتركة 30 الدور الارضي.