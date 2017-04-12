انطلاق الدورات الأحد القادم في كافة مناطق المملكة التدريب التقني: اكتمال الحقائب التدريبية لتأهيل أفراد المجتمع في (6)مجالات

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اكتمال وتجهيز كافة الحقائب التدريبية لبرنامج التدريب المجتمعي (أتقن) الذي ستقدم من خلاله المؤسسة دورات تدريبية قصيرة لتأهيل أفراد المجتمع في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل (6)تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع ومدى أهميتها في حياتهم اليومية لامتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها لتمكينهم من أداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن .

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة أن الدورات التدريبية التي ستنطلق الأحد القادم ستتركز في تخصصات (مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، مبادئ صيانة التمديدات الصحية، مبادئ السيارات) للرجال و(مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر) للنساء.

وستساهم هذه الدورات القصيرة أيضاً في تثقيف أفراد المجتمع في تلك المهن وامتلاكهم للعديد من المهارات الأساسية من أبرزها : كيفية استخدام العدد اليدوية الكهربائية, والطرق الصحيحة لتوصيل التمديدات الكهربائية, والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية, وتغيير زيت محرك السيارة, أما بالنسبة للنساء فمن أبرز المهارات التي سيتم التدريب عليها معالجة مشاكل الشعر بطرق صحيحة وطريقة القص السليمة ,وكذلك صيانة أجهزة الحاسب الألي.

يذكر أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة (4) عصراً إلى الساعة (8) مساءً وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بها ,في حين أن مدة كل برنامج تدريبي (4) أيام بمعدل (16) ساعة تدريبية ، وسيتم تنفيذ تلك البرامج على أيدي مدربين ومدربات متخصصين ومن ذوي الخبرة في التخصصات المقدمة.​

وكانت المؤسسة بدأت في استقبال طلبات التسجيل في الدورات التدريبية

منذ مطلع شهر رجب الحالي من خلال الموقع الالكتروني لها ,ومازال التسجيل متاحاً من خلال الرابط:

https://ctc.tvtc.gov.sa