 في اليمن .. الجيش السوداني يعلن استشهاد “٥” من افراده | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 15 رجب 1438 هجريا, الموافق 12 أبريل 2017 ميلاديا

وإصابة ٢٢ اخرين

في اليمن .. الجيش السوداني يعلن استشهاد “٥” من افراده

في اليمن .. الجيش السوداني يعلن استشهاد “٥” من افراده
فيفاء أون لاين - متابعة

أصدر الجيش السوداني بياناً مساء أمس بشأن
الحرب في اليمن، أكد فيه استشهاد 5 عسكريين بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين خلال عمليات عسكرية هناك.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد الشامي إن قواتهم نفذت عدداً من العمليات العسكرية، وأنجزت المرحلة الأولى الموكلة لها بنجاح كبير.

وأضاف أن القوات السودانية كبّدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وأسرت منهم أعداداً كبيرة، مشيراً إلى استشهاد خمسة شهداء بينهم ضابط وإصابة 22 آخرين.
يذكر أن القوات السودانية تشارك في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لمواجهة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.

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