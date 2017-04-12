هذه هي حقوق مستفيدي “الاتصالات” بنظام الفواتير

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن هناك عدداً من الحقوق للمستفيدين من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنظام الفواتير، مشيرة إلى أن من ضمن هذه الحقوق تمكين المستخدم من مراقبة استهلاكه عبر وسائل مجانية يوفرها مقدم الخدمة.

وقالت الهيئة إن وثيقة حماية طالب الخدمة تضمنت أنه لا يحق لمقدم الخدمة فوترة رسوم أي خدمة مقدماً للخدمات لاحقة الدفع أو مطالبة المستخدم بها إلا بعد نهاية الدورة الفوترية.

وأضافت أنه من حق المستخدم كذلك، مراجعة الفاتورة وتقديم شكوى في حال اعتراضه عليها قبل صدور الفاتورة التالية، وتزويده بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة دون مقابل.

كما يحق للمستخدم الحصول على سند لأي مبلغ دفعه لمقدم الخدمة، موضح فيه نوع الخدمة التي تم سدادها ومبلغ السداد وتاريخه، والاحتفاظ بفواتير المستخدم لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ إصدارها