“زراعة جازان” تكرم زميم والسويدي لقاء تقاعدهما وتمنحهما الدروع والهدايا التذكارية

في صفحة من صفحات الوفاء وفي مناسبة من مناسبات التكريم واﻹحتفاء ﻷهل الجهد والعطاء أزدانت بروعة الحضور وأجوائها المفعمة بالود والصفاء أكتست بخمائل اﻹخاء وروائح الفل باﻷجواء أقامت الإدارة العامة لشئون الزراعة وكافة فروعها بمنطقة جازان حفل تكريم للمهندس صالح بن محمد زميم والمهندس عبدالله بن شويعر السويدي بمناسبة تقاعدهم وذلك بالقاعة الكبرى للاحتفالات بفندق الحياة بجازان على شرف سعادة وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية الأستاذ سلطان بن احمد السديري وبحضور عدد كبير من محبي المحتفى بهم من كافة اطياف المجتمع.

وقد تواجد منسوبو الادارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة جازان يتقدمهم سعادة مدير عام الادارة العامة لشئون الزراعة بالمنطفة المهندس غانم الجذعان ونائب المدير العام المهندس عبدالعزيز آل منيع في الموقع مبكرا مستقبلين ومرحبين بالمحتفى بهم وكذلك بالحضور الكرام الذين قدموا محبة ومشاركة في التكريم والاحتفاء .

وفي بداية الحفل ألقى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن تكريم المحتفى بهم هو واجب علينا نظير فترة العمل الطويلة التي قضوها في خدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة ، وأضاف الجذعان أن الإدارة العامة دائمًا حريصة على إقامة مثل هذا التكريم للمخلصين في عملهم عرفانًا للجهود التي بذلوها في أداء عملهم طوال فترة عملهم الماضية ، مقدمًا شكره وتقديره لهم ومتمنيًا لهم حياة سعيدة بإذن الله.

عقب ذلك ألقى المحتفى بهم كلمة شكروا فيها سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة وكافة منسوبيها على تكريمهم لهم ، كما قدموا في نهاية كلمتهم شكرهم للحضور والضيوف الكرام ..

وفي ختام الحفل قدمت الهدايا التذكارية والدروع للمحتفى بهم والتقطت الصور التذكارية عقبها توجّه الجميع لتناول طعام الغداء.