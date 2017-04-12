وظائف نسائية شاغرة بالرياض

أعلن معهد عصر الأريبة النسائي للتدريب والتوظيف بمدينة الرياض عن توفّر وظائف نسائيّة شاغرة للسعوديات، للعمل بفروع المعهد في كل من الملز، ومخرج 6، والصناعية الأولى، والصناعية الثانية بمدينة الرياض، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- محاسبة: بكالوريوس محاسبة، وخبرة في المحاسبة لا تقل عن 3 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية + شهادة حاسب آلي.

2- مهندسة ديكور: بكالوريوس تصميم داخلي، وإجادة اللغة الإنجليزية..

3- كيميائية: بكالوريوس كيمياء، وإجادة اللغة الإنجليزية.

4- محاسبة: بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، وإجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح المعهد أنّه على الراغبات بالتقديم على الوظائف المعلنة الحضور إلى مقر المعهد الرئيسي الواقع بشارع وادي الأوسط (العليا) في مدينة الرياض.