 زلزال يضرب الفلبين بشدة 5.6 | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 15 رجب 1438 هجريا, الموافق 12 أبريل 2017 ميلاديا

زلزال يضرب الفلبين بشدة 5.6

زلزال يضرب الفلبين بشدة 5.6
مانيلا - رويترز

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب وسط جزيرة مينداناو في الفلبين، ووقع الزلزال، الذي ذكرت الهيئة في بادئ الأمر أن شدته ست درجات، الساعة 0521 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (2121 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء) وكان على عمق ستة كيلومترات وهو عمق ضحل للغاية من شأنه أن يزيد من حدة تأثيره.
كان مركز الزلزال على بعد 75.5 كيلومتر شمال شرقي كوتاباتو على جزيرة مينداناو الكبيرة في جنوب الفلبين، ويعتبر زلزال شدته 5.6 درجة متوسطا ويمكنه إحداث أضرار كبيرة

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