 شاهد المحتوى .. قبل أن تحجز نسختك من جالكسي Galaxy S8 | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 15 رجب 1438 هجريا, الموافق 12 أبريل 2017 ميلاديا

شاهد المحتوى .. قبل أن تحجز نسختك من جالكسي Galaxy S8

شاهد المحتوى .. قبل أن تحجز نسختك من جالكسي Galaxy S8
فيفاء تك - متابعة

قبل أن تفكر في شراء أي من جهازي جالكسي اس 8 المعلن عنهما حديثاً يجب أن تدقق أكثر في المحتوى أدناه لتكتشف ما اذا كنت ستحصل فعلاً على ما تريده :

Galaxy S8 :

الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.8 بدقة +QHD أي 2960*1440 بكسل بكثافة 570 بكسل في البوصة .
المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 او معالج Exynos 8895 من سامسونج .
الذاكرة العشوائية : 4GB .
ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت
الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .
كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .
البطارية : بحجم 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .
النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .
الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .
الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .
الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي .

السعر : 750 دولار

+Galaxy S8 :

الشاشة : سوبر أموليد بحجم 6.2 بدقة QHD+ أي 2960*1440 بكسل بكثافة 529 بكسل في البوصة .
المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 منن سامسونج .
الذاكرة العشوائية : 4GB .
ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت.
الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .
كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .
البطارية : بحجم 3500 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .
النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .
الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .
الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .
الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي.

السعر : 850 دولار

سيتم توفر الجهازين للبيع في تاريخ ٢١ ابريل .

أما بالنسبة لأهم الإضافات والميزات التي تم إضافتها للجهازين فهي :

1- Bixby :

هو المساعد الذكي الإفتراضي لجوال جلكسي ، وهو خدمة صوتية تساعدك في الوصول والقيام لبعض المهام.

وما يميزه أيضاً أنه بإمكانه التعرف على الأشياء من خلال الكاميرا وإعطائك المعلومات الكاملة عنها.

2- Galaxy DeX :

وهي قاعدة لتحويل شاشة جلكسي S8 للكمبيوتر ، ويمكن شرائها بشكل منفصل.

3- ماسح قزحية العين ، و التعرف على الوجه :

هذه الخاصيه تمكنك من فتح الجوال بسرعة وبسهولة عن طريق مسح لقزحية العين والتعرف على الوجه .

4- تقنية الشحن سلكياً ولاسلكياً :

أجهزة جلكسي S8 و S8+ تدعم تقنية الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً.

5- سماعات AKG مجانيه :

عند شرائك أحد أجهزة جلكسي S8 يمكنك الحصول على سماعات AKG مجاناً ، والتي قيمتها 100 دولار.

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