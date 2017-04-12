شاهد المحتوى .. قبل أن تحجز نسختك من جالكسي Galaxy S8

قبل أن تفكر في شراء أي من جهازي جالكسي اس 8 المعلن عنهما حديثاً يجب أن تدقق أكثر في المحتوى أدناه لتكتشف ما اذا كنت ستحصل فعلاً على ما تريده :
Galaxy S8 :
الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.8 بدقة +QHD أي 2960*1440 بكسل بكثافة 570 بكسل في البوصة .
المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 او معالج Exynos 8895 من سامسونج .
الذاكرة العشوائية : 4GB .
ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت
الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .
كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .
البطارية : بحجم 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .
النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .
الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .
الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .
الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي .
السعر : 750 دولار
+Galaxy S8 :
الشاشة : سوبر أموليد بحجم 6.2 بدقة QHD+ أي 2960*1440 بكسل بكثافة 529 بكسل في البوصة .
المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 منن سامسونج .
الذاكرة العشوائية : 4GB .
ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت.
الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .
كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .
البطارية : بحجم 3500 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .
النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .
الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .
الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .
الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي.
السعر : 850 دولار
سيتم توفر الجهازين للبيع في تاريخ ٢١ ابريل .
أما بالنسبة لأهم الإضافات والميزات التي تم إضافتها للجهازين فهي :
1- Bixby :
هو المساعد الذكي الإفتراضي لجوال جلكسي ، وهو خدمة صوتية تساعدك في الوصول والقيام لبعض المهام.
وما يميزه أيضاً أنه بإمكانه التعرف على الأشياء من خلال الكاميرا وإعطائك المعلومات الكاملة عنها.
2- Galaxy DeX :
وهي قاعدة لتحويل شاشة جلكسي S8 للكمبيوتر ، ويمكن شرائها بشكل منفصل.
3- ماسح قزحية العين ، و التعرف على الوجه :
هذه الخاصيه تمكنك من فتح الجوال بسرعة وبسهولة عن طريق مسح لقزحية العين والتعرف على الوجه .
4- تقنية الشحن سلكياً ولاسلكياً :
أجهزة جلكسي S8 و S8+ تدعم تقنية الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً.
5- سماعات AKG مجانيه :
عند شرائك أحد أجهزة جلكسي S8 يمكنك الحصول على سماعات AKG مجاناً ، والتي قيمتها 100 دولار.
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