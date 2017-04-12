شاهد المحتوى .. قبل أن تحجز نسختك من جالكسي Galaxy S8

قبل أن تفكر في شراء أي من جهازي جالكسي اس 8 المعلن عنهما حديثاً يجب أن تدقق أكثر في المحتوى أدناه لتكتشف ما اذا كنت ستحصل فعلاً على ما تريده :

Galaxy S8 :

الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.8 بدقة +QHD أي 2960*1440 بكسل بكثافة 570 بكسل في البوصة .

المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 او معالج Exynos 8895 من سامسونج .

الذاكرة العشوائية : 4GB .

ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت

الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .

كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .

البطارية : بحجم 3000 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .

النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .

الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .

الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .

الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي .

السعر : 750 دولار

+Galaxy S8 :

الشاشة : سوبر أموليد بحجم 6.2 بدقة QHD+ أي 2960*1440 بكسل بكثافة 529 بكسل في البوصة .

المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 منن سامسونج .

الذاكرة العشوائية : 4GB .

ذاكرة التخزين : 64GB يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية حتى 256 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية : بدقة 12MP مع المثبت البصري وخاصية التركيز التركيز التلقائي وفلاش LED .

كاميرا السيلفي : بدقة 8MP تدعم التركيز التلقائي .

البطارية : بحجم 3500 مللي امبير تدعم الشحن السريع واللاسلكي .

النظام : أندرويد نوجا 7.1 مع واجهة سامسونج الجديدة Touchwiz Grace UX .

الإتصال : WiFi ، NFC ، أول هاتف بمعيار بلوتوث 5.0 ، GPS ، بالإضافة USB 3.1 Tybe C .

الحماية : البصمة ، مستشعر قزحية العين ، مقاوم للماء وفق معيار IP68 .

الالوان : أسود ، فضي ، أزرق ، بنفسجي ، ذهبي.

السعر : 850 دولار

سيتم توفر الجهازين للبيع في تاريخ ٢١ ابريل .

أما بالنسبة لأهم الإضافات والميزات التي تم إضافتها للجهازين فهي :

1- Bixby :

هو المساعد الذكي الإفتراضي لجوال جلكسي ، وهو خدمة صوتية تساعدك في الوصول والقيام لبعض المهام.

وما يميزه أيضاً أنه بإمكانه التعرف على الأشياء من خلال الكاميرا وإعطائك المعلومات الكاملة عنها.

2- Galaxy DeX :

وهي قاعدة لتحويل شاشة جلكسي S8 للكمبيوتر ، ويمكن شرائها بشكل منفصل.

3- ماسح قزحية العين ، و التعرف على الوجه :

هذه الخاصيه تمكنك من فتح الجوال بسرعة وبسهولة عن طريق مسح لقزحية العين والتعرف على الوجه .

4- تقنية الشحن سلكياً ولاسلكياً :

أجهزة جلكسي S8 و S8+ تدعم تقنية الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً.

5- سماعات AKG مجانيه :

عند شرائك أحد أجهزة جلكسي S8 يمكنك الحصول على سماعات AKG مجاناً ، والتي قيمتها 100 دولار.