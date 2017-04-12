الوقاية من السكتة الدماغية .. بإذن الله

من الممكن منع 80% من السكتات الدماغية، وذلك من خلال تقليل العوامل التي تشكل خطراً في الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية، فإن حوالي 77% من المصابين بالسكتة الدماغية لأول مرة يكون ضغط الدم لديهم أعلى من 140/90 مم زئبقي، حوالي 15% من إجمالي السكتات الدماغية يسبقها نوبة إقفارية مؤقتة (TIA)، والتي تؤدي إلى أعراض شبيهة بالسكتة الدماغية، وتحدث النوبة الإقفارية المؤقتة بسبب جلطة ولكن على عكس السكتة الدماغية فإن الانسداد مؤقت، وعادة لا يُحدث ضررًا دائمًا للمخ، وغالبًا ما تسمى النوبات الإقفارية المؤقتة بـ“السكتات الدماغية الصُغرى”، كذلك يزيد الرجفان الأذيني من خطر التعرض للسكتة الدماغية حتى 5 أضعاف، إن المدخنين أكثر عُرضة لخطر السكتة الدماغية 2 – 4 مرات بالمقارنة بغير المدخنين أو من أقلع عن التدخين لمدة تفوق 10 سنوات، وقد يقلل النشاط البدني المتوسط إلى العنيف من خطر السكتة الدماغية بنسبة 35%، ولا ننسى داء السكري الذي يزيد من خطر السكتة الدماغية في جميع الفئات العمرية.

وهناك ما يسمى بالقواعد السبعة البسيطة للحياة، والتي من شأنها الوقاية والتقليل من عوامل الخطر المؤدية للسكتة الدماغية، والتي ينصح بها الأطباء، وهي المحافظة على النشاط البدني المناسب وحسب مشورة طبيبك، وضبط مستوى الكولسترول، تناول أغذية صحية، ومعالجة ضغط الدم، والمحافظة على وزن صحي، ضبط مستوى السكر في الدم، وعدم التدخين.

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