محافظ فيفاء يفتتح معرض شهر التوعية بسرطان القولون

ضمن فعاليات إدارة التوعية الصحية بالقطاع الجبلي وتحت رعاية محافظ فيفاء الأستاذ/ محمد عبدالله الغزي وحضور مدير شئون المراكز بالقطاع الشرقي/ فيفاء الأستاذ/ هادي مسعود الفيفي ، ومدير مستشفى فيفاء الاستاذ / احمد مسعود الفيفي ، ومدير مركز الرعاية الصحية بنيد الضالع الأستاذ/ يحيى محمد الفيفي تم اليوم الأربعاء الموافق ١٥/ ٧ / ١٤٣٨ افتتاح معرض شهر التوعية بسرطان القولون و المستقيم بمركز الرعاية الصحية بنيد الضالع ، حيث قص محافظ فيفاء الشريط إيذانا بانطلاق فعاليات المعرض ثم تجول هو والحضور داخل المعرض واستمعوا لشرح مفصل عن المعرض وما يحتويه من مجسمات ولوحات ونشرات توعويه وارشادية.

وفي ختام الافتتاح قدمت عددا من الهدايا التذكارية لمحافظ فيفاء ولضيوف المعرض.

فيما شكر مدير القطاع الجبلي فريق العمل بالمركز والذي قام بالمشاركة الفاعلة في إخراج هذا المعرض بالوجه المطلوب متمنين الصحة والسلامة للجميع وداعيا جميع المواطنين لزيارة المعرض للاستفادة مما يحوي معلومات ووسائل توعية، علما بأنه قد تم تنسيق زيارات مجدولة خلال الأيام القادمة لجميع مدارس البنين والبنات لزيارة المعرض والشرح لهم عن محتوياته.