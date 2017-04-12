أمير منطقة جازان يفتتح مشاريع الإسكان في بيش وصامطة وصبيا اليوم

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم عدداً من مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة شملت مشروع إسكان بيش الذي يتضمن 249 وحدة سكنية، ومشروع إسكان صامطة بعدد 162 وحدة سكنية، ومشروع إسكان صبيا بعدد 261 وحدة سكنية، إذ تأتي هذه الوحدات ضمن برنامج “سكني” الذي أعلنت عنه الوزارة منتصف يناير الماضي، ويشمل 280 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة كمستهدف للعام 2017.

وأطّلع سمو أمير منطقة جازان على تفاصيل مشروع إسكان بيش وما يتضمنه من وحدات سكنية وأراضٍ ومساجد ومواقع مخصّصة لمرافق تعليمية وصحيّة وأمنية وترفيهية وغيرها، كما استمع إلى شرح مفصّل عمّا يحتويه المشروع من تكامل في البينة التحتية تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأرصفة والإنارة وغيرها، فيما دشّن سموّه مشروعي صبيا وصامطة إلكترونياً، مستمعاً لما يتضمنه كل مشروع من وحدات سكنية ومرافق متنوعة.

وثمّن معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وافتتاحه عدداً من مشاريع الإسكان في المنطقة، مؤكداً حرص سموّه على متابعة سير المشاريع وتذليل جميع العقبات لإنجازها وتخصيصها وتسليمها للمواطنين المستحقين.

وأفاد معاليه بأن منطقة جازان تحظى بعدد من المشاريع كغيرها من مناطق المملكة، وذلك سعياً من الوزارة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين بالخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، في إطار دعم العرض وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري بما يتواءم مع حجم الاحتياج وبما يلبي تطلعات المواطنين ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة تملّك المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستواصل خلال العام الجاري افتتاح المزيد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة، تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين ضمن برنامج “سكني” خلال الدفعات التي يتم إصدارها منتصف كل شهر من هذا العام.

من جانبه، قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان لافتتاحه مشاريع بيش وصامطة وصبيا، منوّهاً إلى أنها تعكس الاهتمام المتواصل من سموّه بالمشاريع السكنية والتنموية لخدمة المواطنين.

وأضاف:” يقع مشروع إسكان بيش على مساحة 375.087 متر مربع، ويتضمن 249 وحدة سكنية من نوع (فيلا)، ويتضمن مسجدين يتّسع كل منهما لـ 200 مصلٍ، ومواقع مخصّصة لمدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب، فيما يمتد مشروع إسكان صامطة على مساحة 181.374 متر مربع، ويحتوي على على 162 وحدة سكنية، ومسجد، ومواقع مخصّصة لمدرسة للبنات، وخدمات تجارية وحدائق وملاعب، أما مشروع إسكان صبيا فتبلغ مساحته 277.186 متر مربع، ويضم 261 وحدة سكنية، ومسجدين، ومدرستين للبنين والبنات، وخدمات تجارية وترفيهية متنوعة، فيما تتكامل البنية التحتية في جميع هذه المشاريع من شبكات مياه وكهرباء وغيرها، علماً أن جميعها تم تخصيصها للمواطنين المستحقين للدعم السكني على مستوى المحافظات الثلاث، وذلك ضمن الدفعة الثانية من برنامج (سكني) التي تم إطلاقها في 15 مارس الماضي”.

Share on: whatsapp