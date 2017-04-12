اتفاقية تعاون بين اصدقاء المجتمع وجمعية الثقافة والفنون بجدة

توقيع إتفاقية تعاون بين جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بمنطة مكة المكرمة والتي مثلها في التوقيع الدكتور بكر بن حمزة خشيم رئيس مجلس إدارة الجمعية و بين الجمعية العربية السعودية للثقافه والفنون بمقرها بمحافظة جدة ومثلها في التوقيع الدكتور عمر بن محمد الجاسر مدير عام جمعية الثقافه والفنون بجدة ..

وبحضور الأستاذ هاشم بن علوي البار مدير عام جمعية أصدقاء المجتمع الخيرية والأستاذة فاتن أبو أحمد مشرفة القسم النسائي بجمعية أصدقاء المجتمع بجدة والأستاذة غادة الشاطبي مسؤولة العلاقات والإعلام بجمعية أصدقاء المجتمع الخيرية بجدة.

يهدف توقيع الإتفاقية بين الجمعيتين إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من مجالات التعاون المشترك بما فيه خدمة مشروع جمعية أصدقاء المجتمع في إكرام الأسر والأيتام من خلال برامج التوعية والترفيه.

وقد تلاقت أهداف الجمعيتين عند هذه النقطة فكان لابد من التكاتف بينهما بحيث تستفيد الفئات المستهدفة بالرعاية من دورات الفنون والثقافة وبرامج الترفيه وعروض مسرح الطفل و ليتحقق بمشيئة الله هدف دمج هذه الفئات من الأيتام وذويهم داخل المجتمع واكتشاف مواهبهم الثقافيه والفنية واحتوائهم ودعمهم.

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