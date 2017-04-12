80 سيدة يحضرن ملتقى الجوار الأول بجمعية الزواج بجدة

أطلقت الإدارة النسائية بالجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ملتقى الجوار الأول بمشاركة 80 من القيادات النسائية والتربويات والمعلمات ومديرات مدارس البنات بالحي لتفعيل الشراكة المجتمعية بين الجمعية وسيدات المجتمع لخدمة العمل الاجتماعي التطوعي.

وقد شهد ملتقى الجوار الأول عرضاً تعريفياً عن الجمعية وبرامجها وأنشطتها والخدمات المتنوعة التي تقدمها للشباب والفتيات المقبلين على الزواج إضافة إلى إقامة بعض الفعاليات كالطبق الخيري بمشاركة أهالي الحي والذي يعود ريعه لصالح الجمعية بعدها ألقت الأستاذة الفاضلة فتحية صالح بن حمران كلمة توجيهية للحاضرات.

تلا ذلك جولة تعريفية بالإدارة النسائية وأقسامها استهلت بزيارة إلى معرض العروس والتعرف على أقسامه المتنوعة والمتعلقة بجميع مستلزمات ليلة الفرح.

من جهتها قالت مديرة الإدارة النسائية بالجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة الأستاذة نرمين السيوفي أن هذا الملتقى يسعى لمد جسور التواصل بين الجمعية ونساء الحي للتعريف والتوعية بقيمة العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية لخدمة الفتيات المقبلات على الزواج والتحفيز لهن بضرورة المشاركة في العمل التطوعي الاجتماعي فضلاً عن استثمار طاقات الفتيات لما فيه خدمة الوطن والمجتمع وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعطاء وجدانياً ومعرفياً.

يذكر بأن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة، وتنطلق أعمالها للمساهمة في تيسير الزواج والمساهمة في تأسيس حياة زوجية مستقرة من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز.

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