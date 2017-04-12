٢٠ جهة تستعد للمشاركة بالمعرض المصاحب لحفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية

تواصل قرابة ٢٠ جهة استعدادها للمشاركة بالمعرض المصاحب لحفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م، المقرر الثلاثاء 21 رجب الموافق 18 أبريل ببحيرة السد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العليا لفعاليات وبرامج المناسبة، في مقدمتها: جامعة الملك خالد، شرطة المنطقة، مديرية المياه، إدارة الزراعة، فرع وزارة الشؤون الإسلامية، الغرفة التجارية الصناعية بأبها، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هيئة الطيران المدني، هيئة الرياضة، فرع وزارة النقل، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جمعية الأطفال المعوقين، هيئة الأحصاء، معهد ريادة الأعمال الوطنية، إدارة التعليم، البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع”، جمعية حفظ النعمة.

وأوضح أمين عام اللجنة العليا لفعاليات وبرامج المناسبة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد بن عبدالله العمرة أن المعرض سيستمر لمدة 5 أيام في حديقة أبها الجديدة المجاورة لبحيرة السد، وأنه سيشمل مشاركات مميزة، من بينها صور ومعلومات للمقومات السياحية لما يخص الفرع والمنطقة.

من جهته، قال المشرف على جناح الإدارة العامة لشئون الزراعة بالمنطقة بالمعرض المهندس الزراعي عبدالله حسن الويمني: “إن الإدارة ستشارك بمعرض بيئي، يحتوي على نموذج للمدرجات الزراعية العسيرية تضامنا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة (إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة)، وعروض للمقتنيات الزراعية التراثية التي كانت تستخدم في الماضي في الزراعة وأدوات المناحل، إضافة إلى حي للنحل البلدي والسلالة البلدية وأهم المنتجات الزراعية سواء المحاصيل الحقلية أو الخضار بأنواعها أو الفواكهة الموسمية وأبرز المنتزهات الوطنية ومواقعها وتعريف بما يخص الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وأنواع اللقاحات والتطعيمات والتحصين وكذلك ما يخص الثروة السمكية علي ساحل البحر الأحمر، فضلا عن عدد كبير من المجسمات التي تحكي واقع عسير من الناحية الزراعية بشكل عام، ونموذج للزراعة المحمية فيها ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي وعدد من المزارعين المتميزين وبعض منتجاتهم”.

في جانبه، لفت الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الرائد زيد القحطاني أن جناح الشرطة سيحوي على معرض توعوي تثقيفي لإدارات الشرط، جناح إدارة الأسلحة والمتفجرات (يضم أجهزة اكتشاف وإبطال المتفجرات والأجهزة التقنية)، وجناح الأدلة الجنائية (يشمل أجهزة رفع الأدلة من مسرح الجريمة ومعرفة الانماط الوراثية)، جناح البحث والتحري (يحوي أدوات اكتشاف الجرائم وتعقب المجرمين)، جناح التوعية والإرشاد (يضم الجهود التوعوية والتثقيفية في توعية المواطنين)، جناح العلاقات العامة (يشمل الوثائق والمخطوطات لشرطة المنطقة)، مضيفا: “كما يضم الجناح صور لشرطة عسير قديما وحديثا وجهودها في المنتزهات السياحية، وكذلك صور لشهداء تفجير الطواريء، ومشاركة من أبناء وأطفال الشهداء بالمعرض”.

بدورها، أوضحت رئيسة النشاط الاجتماعي بإدارة تعليم عسير د.غادة مؤمن أن مشاركة الإدارة ستكون عبارة عن مبادرة “هذه أبها” التي يطلقها طلاب وطالبات المدينة، والتي هي عبارة عن صور ورسومات لمدينتهم.

بدورهما، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالغرفة التجارية الصناعية بأبها سعيد الأحمري إن الغرفة ستبرز عبر جناحها الفرص الاستثمارية والدراسات الاقتصادية للمنطقة، وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله الحكمي أن الجناح سيحتوي عن مشاركة الفرع مع عاصفة الحزم والجولات الدعوية في الحد الجنوبي، وكذلك الإشراف المباشر على خيمه أبها الدعويه خلال فتره الصيف والقوافل الدعويه والمصليات المتنقلة، مضيفا أنه سيكون هناك عرض مرئي لمده 5 دقائق عن نشاطات فرع الوزارة الدعوية خلال صيف كل عام.

فيما بين مدير معهد ريادة للأعمال الوطنية المهندس مشبب القحطاني أن جناح الإدارة سيعرض خدماته وقصص نجاح 450 شابا عبر أفلام ومطبوعات، ونوه مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية المياه إبراهيم محمد آل زاهر أن جناح المديرية سيضم مجسمات وصور ثلاثية الأبعاد لمنجزات المديرية يصاحبه معروضات لترشيد المياه، وأكد مدير العلاقات العامة بالمطارات الجنوبية أن هيئة الطيران المدني ستعرض في جناحها معلومات عن المشروع الجديد وتوسعة المطار الحالي ومعلومات عن وإحصاءات عن الرحلات وأعداد القادمين والمغادرين.

أما مدير إدارة الطرق بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع فأشار إلى معرض تعريفي بجهور الإدارة ومشروعاتها، وقال مسؤول البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية “بارع” يحيى مفرج أن جناح البرنامج سيتألف من عروض للحرفيات ومتدربات الكلية التقنية للبنات، ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة بالمنطقة عثمان البشري إلى أنهم سيبرزون رؤيتهم وأهدافهم ورسالتهم عبر الجناح.