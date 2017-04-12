“حساب المواطن”: التسجيل مستمر

أكد برنامج “حساب المواطن”، أن التسجيل في البرنامج متاح على مدار 24 ساعة يومياً، عبر البوابة الالكترونية للبرنامج على الرابط https://ca.gov.sa ، وشدد على أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة والمنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين لتسجيل بياناتهم في البرنامج.

ووفقاً لآليات عمل برنامج “حساب المواطن” فإن بيانات المواطنين المسجلين ستكون هي الأساس في رسم ووضع السياسات الخاصة بالبرنامج من قبل اللجنة الوزارية العليا المشكلة بالأمر السامي، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي قبل 1 مايو 2017 ، وكان برنامج “حساب المواطن” قد أطلق في وقت سابق قناته الرسمية على اليوتيوب، والتي تحتوي على عدد من مقاطع الفيديو الارشادية لتثقيف المستخدمين بإجراءات التسجيل في البوابة الالكترونية للبرنامج، وتعريفهم بكيفية الاطلاع على بيانات حساباتهم في البوابة وتعديلها متى ما دعت الحاجة لذلك.

وتشرح مقاطع الفيديو في قناة البرنامج، والمتوفرة على الرابط http://www.youtube.com/c/citizenaccount ، أبرز التساؤلات التي يواجهها مستخدمي البوابة الالكترونية للبرنامج، وكيفية التعامل الأمثل معها، لتعبئة بيانات حساباتهم في البوابة، ومنها البيانات العامة المطلوبة للتسجيل وبيانات العنوان والتابعين والعقارات ومعلومات الإفصاح عن الدخل.

وفي سياق متصل، قدم البرنامج شرحاً لبعض المصطلحات المستخدمة في البوابة الالكترونية، بهدف معرفة مستخدمي البوابة بتلك المصطلحات والمقصود بها، عند اجراء عملية التسجيل.

وأوضحت المصطلحات التي نشرها البرنامج، التعريفات المقصودة برب الأسرة والتابع والمُعال والزوج الغائب وفاقد الأهلية.

يشار إلى أن برنامج “حساب المواطن” خصص مركز اتصال على الرقم 19912، أو عبر حساب البرنامج في «تويتر» لخدمة العملاء @Citizen_Care في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج.

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