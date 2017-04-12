“بدمائنا نجود لمن حمى الحدود” حملة التبرع بالدم بمحافظة الداير للمرابطين

بمبادرة فريق الداير التنموي “طوّر” وبدعم وشراكة كلاً من مستشفى بني مالك العام ونادي الحي بالداير والكلية التقنية ، تُقام أولى مبادرات الفريق حملة التبرع بالدم تحت شعار “بدمائنا نجود … لمن حمى الحدود ” والتي تُنضم يوم الإثنين القادم ١٤٣٨/٧/٢٠هـ بمقر نادي الحي بالداير من بعد صلاة العصر إلى الساعة ٩ ليلاً ولمدة ثلاث أيام.
وتأتي هذه الحملة دعماً ومساندة لجنودنا البواسل واستشعاراً لبطولاتهم ، فيما ينطلق الجزء الثاني من الحملة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٠هـ بالكلية التقنية بالداير.
وقد بين مدير مستشفى بني مالك العام الدكتور محمد الغالبي أن الحملة تأتي تثمينا لما يبذله جنودنا على مختلف الاصعدة ، مؤكدا أنه أقل مايمكن أن نقدمه هو أن نقدم مثل هذه الوقفات التي تعبر عن مافي داخلنا لجنودنا وقواتنا.
وتوجه فريق شباب الداير التنموي “طور ” بوافر الشكر لكل الجهات التي ساهمت وستساهم في إقامة الحملة مؤكدا أن شباب الداير سيبذلون ارواحهم في سبيل هذا الوطن وهذا ماعرف عن ابناء هذا البلد أجمع.
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