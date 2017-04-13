استشارة شرعية قضائية بدون مقابل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه
وبعد : أقدم لمن هو في حاجة هذه الاستشارة ، وأسأل الله ألا يحتاج لها أحد ، وأن يكلأ الجميع بحفظه وستره ورعايته .
يا أخوة لا يخفى على أحد مصائب حوادث السيارات فقد كثرت وبعضها كان كارثياً ، وقد يتحمل من ابتلي بها متاعب كثيرة ، ومبالغ طائلة وربما أصبح مرتهناً في السجن لعجزه وجماعته عن دفع المبلغ الذي التزم به ، أو صالح عليه عن جهل واندفاع ، فقد يتحمل بعضهم ما لا يلزمه شرعاً بسبب الجهل ، أو بسبب هول وقع الحادث عليه ، أو بمشورة من لا علم له بأحكام الشرع .
لذا رأيت بأنه من المفيد طرح الموضوع بالتفصيل الآتي للتوعية والإرشاد والتوجيه ، وذلك في النقاط التالية :
أولاً _ الوفيات التي تحصل بسبب حوادث السيارات ، هي من نوع قتل الخطأ ، والمتسبب في قتل الخطأ لا تلزمه الدية ، وإنما تلزم عاقلته ان وجدت ، وكانت قادرة على دفع الدية ، وهل يلزمه يحمل مع العاقلة أم لا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يلزمه وإنما عليه كفارة قتل الخطأ ، وإذا لم توجد عاقلة ، أو كانت غير قادرة فتلزم الدية بيت المال .
وصية
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أوصي اخوتي بما يلي :
١ – أوصي من خرج من بيته ، أو ذهب لحاجته بألا ينسى تحصين نفسه بهذا الدعاء : آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فإنه يقال له : كفيت ووقيت ، ومن كفاه الله ووقاه سلم بإذن الله .
٢ – ينبغي للإنسان العاقل أن يحرص على سلامته وسلامة الآخرين فيهتم بسيارته ، ولا يتهور في سياقته .
٣ – لا يقود سيارة ليست له ، وإن احتاج لذلك يستخرج تفويضاً بقيادتها بواسطة ( أبشر ) فذلك يخفف من المسئولية .
٤ – عليه أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياقة .، ومن المعلوم أن الحادث يأتي لحظة ، ثم تأتي بعد ذلك الحسرة والندامة ، وربما الإعاقة ، وينبغي أن يعلم بأن عقود التأمين لا تخلو من ثغرات تخرج الشركة من المسئولية .
ه – وينبغي لمن وقع في شيء من ذلك أن يستشير من له خبرة قبل الالتزام حتى لا يلتزم بما لا يلزمه ، ومن ثم يلزم بدفعه بدون محاكمة أو السجن .
لا تفعل
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لا تفعل أخي ما يلي :
١ – بعضهم يهوله الموقف ، ومن هوله قد يعترف بمسئوليته عن الحادث ولو لم يلزمه شرعاً .
٢ – وبعضهم يلتزم بتحمل ما نتج عن الحادث لينهي الموضوع ، وليتفادى التحقيق والتوقيف ، وقد يطلب مهلة للقيام بذلك ظناً منه أنه قادر على ذلك وهو ليس كذلك .
٣ – والأخطر حينما تكون سيارته مؤمنة ، والطرف الآخر هو المخطئ وسيارته غير مؤمنة ، فيقنع بتحمل المسئولية عن الحادث ظناً منه بأن شركة التأمين ستدفع ذلك ويخرج هو والطرف الآخر بسلام ، وهذا خطأ كبير ، وفي نفس الوقت كذب صريح حينما يحمل المسئولية برئ منها .
ثم إن شركات التأمين كما ذكرت آنفاً قد تجعل في عقودها ثغرات لا يفطن لها المؤمن تخرجها من المسئولية وترتد عليه المسئولية .
النتيجة المرة
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اذا اعترف بمسئوليته عن الحادث ، أو صالح عنه ، أو التزم بتحمله باعتباره مؤمناً ، فإنه حينئذ يؤخذ إقراره بذلك ، وعند قاضي التنفيذ إما يسدد ، أو يسدد عنه ، أو يودع السجن حتى يقوم بذلك بدون محاكمة لا مفر له من ذلك لأن إقراره يغني عن محاكمته وإنما يصدر قاضي التنفيذ قراراً بإلزامه بالدفع ، أو السجن ، وهو بتصرفه هذا قد أخرج العاقلة ، وكذلك أخرج بيت المال ، لأن العاقلة لا تحمل اعترافاً ولا صلحاً ، وكذلك بيت المال .
ما العمل . ؟
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من ابتلي بشيء من هذه الحوادث ينبغي أن يكون رابط الجأش ، ولا يستعجل ويدع الجهة المختصة تقرر ما تراه حول الحادث، وإذا له اعتراض على التقرير يتحفظ على ذلك بذكر وجهة نظره ، ويكون منصفاً ، ولكن لا يتحمل شيئاً بالاعتراف أو الصلح ، ويدع الأمر لرأي القضاء .
ما العمل
إذا سجن بموجب قرار
من قاضي التنفيذ . ؟
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لم يبق أمامه في هذه الحالة إلا أن يتقدم بدعوى لدى المحكمة ضد أصحاب الدين الذين سجن بدينهم يطلب إثبات اعساره ، ومن ثم اطلاق سراحه امتثالاً لقول الله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
هذه الاستشارة يستحسن تبادلها على القروبات لتعم الفائدة .
نسأل الله السلامة للجميع ونعوذ بالله من الأهواء والأهوال والأدواء والأسقام والآفات والحوادث إنه سميع مجيب .
حرر في ١٥ / ٧ / ١٤٣٨ هجري .
اخوكم / سليمان بن قاسم الفيفي .
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