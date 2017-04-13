اختتام دورة ( خصائص النمو ) الإرشادية بمركز التدريب

ضمن برامج قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة صبيا لهذا العام 1437/1438هـ على مدار يومين أمس واليوم الأربعاء الموافق 15/ 7 /1438هـ تم تنفيذ دورة بعنوان ( خصائص النمو ) بمركز التدريب بتعليم صبيا نفذها مدير وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم ضمد الأستاذ/ أحمد بن علي الجباري الهدف منها اكتساب المرشدين مهارات أساسية تساعدهم على النجاح في عملهم لتقديم الخدمات المناسبة لكل مسترشد في مدارسنا حيث تطرق الجباري لمجموعة محاور هامة منها ( المراحل النمائية التطويرية لدى الطفل ) ( الطفولة المبكرة ) ( الطفولة المتوسطة ) ( الطفولة المتأخرة ) 0 السمات الشخصية لكل مرحلة وطريقة التعامل معها ( فن التواصل الاجتماعي ) ( فن التعايش ) ( فن التقبل) ( فن التوافق ) ( المراهقة بمراحلها الثلاث ) ( كيفية التعامل مع الطرف الآخر ) وتم اليوم إعداد ورش عمل متعددة في الدورة الأولى ورشة عمل عن أهمية وأهداف وخصائص النمو والثانية ورشة عمل عن المراهقة معناها _ سمات المراهقين _ وحاجتهم وطرق التعامل معهم بعدها تم أجراء لقاء مع المرشد الطلابي حافظ بن أحمد حبيبي الحائز على جائزة التميز من وزارة التعليم لهذا العام الذي أوضح مدى أهمية هذ الموضوع للمرشد في عمله وتعامله مع المسترشدين بعدها تم توزيع الشهادات على المرشدين وفي نهاية الدورة شكر الجباري الجميع على الحضور والمشاركة متمنياً لهم العون والتوفيق.

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