جياد للمبادرات التطوعية تحتفل بالسفراء والسفيرات بعد الإنجازات التي تحققت في مبادرتها الأولى

احتفت جياد للمبادرات التطوعية بإنجازات السفراء والسفيرات بحملة التبرع بالخلايا الجذعية التي نفّذت خلال الأشهر الماضية على مستوى منطقة جازان للمرة الأولى ، وبمشاركة ما يقارب ٤٥٠ من السفراء والسفيرات بإشراف فريق جياد.

وألقى رئيس جياد د. محمد القشيش كلمة رحب فيها بالسفراء والسفيرات وقال فيها :

ما أجمل العطاء عندما يختم بتكريم ، وما أجمل التميز عندما تضيء نجومه من أبناء وبنات المنطقة والبلد المعطاء الساعين دائما لإبرازه في كل محفل من محافل التطوع ، وفي كل ميدان من ميادين المعرفة ، ليكونوا منارات تضيء في طريق الإبداع والرقي ، وأضاف القشيش لقد تبنت إدارة جياد للمبادرات التطوعية بالمنطقة رفع مستوى الإتقان ، وتجويد العمليات والممارسات على كافة المستويات ، من خلال نشر ثقافة التطوع ومعاييره المعتمدة في الميدان ، حتى أصبح التميز ركيزة أساسية تدفع الإدارة إلى مزيدا من العطاءات ، وصناعة التنافس بين منسوبيها لحمل رؤية الوطن ، وتحقيق طموحات ولاة الآمر حفظهم الله ، لذلك حق علينا الفخر بهذا المنجز الكبير لتمثيل منطقتنا ومملكتنا خير تمثيل مؤكداً بان عدد المتبرعين والمتبرعات بلغ قرابة ال٤ آلاف متبرع ومتبرعة وبهكذا تصبح مبادرة جياد صاحبة أعلى رقم مسجل على مستوى المملكة لحملات التبرع بالخلايا الجذعية.

كما قدم شكره لمكتب الهيئة العامة للرياضة ولمستشفى الأمير محمد بن ناصر على رعايتهم للحفل بتجهيز مسارحهم للسفراء والسفيرات لإقامة الإحتفال وشكر جميع الأعضاء الذين حضروا حفل التكريم.

من جانبه أعرب د.علي المدير نائب الرئيس عن شكره للسفراء والسفيرات على كل ماقدموه من جهد جبار خلال الحملة وجعل لهم مكانة كبيرة بتمثيلهم للمنطقة خير تمثيل مؤكداً بان جهودهم أثارت دهشة الجميع داخل المنطقة وخارجها بتحقيقهم أرقام لم تكن متوقعه وطالب جميع السفراء والسفيرات على المثابره في جهدهم في قادم المبادرات لتكون جياد هي المظلة النموذجية بأعمالها التطوعية متمنياً للجميع مشاركة فاعلة ومثمرة .

وقد شارك مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان أ. عقيل صعابي الإحتفاء بالسفراء وألقى كلمة شكر فيها القائمين على الحفل وهذه المبادرة التي تعد من باب العرفان ودعم التميز ، وبادر بتقديم الشكر والدعم لسفراء وسفيرات جياد بكل مايستطيع ودعا إلى العمل على تميز منطقة جازان كونها متميزة بالجد لتكون متقدمة على مستوى المناطق ، وأشار صعابي إلى أن التميز ليس هدف بحد ذاته ولكن ننظر لما بعد التميز ونستثمر هذا التميز على الميدان وإيصال الرسالة المناطة بنا وأن يكون العمل بروح الفريق هو عنصر أساسي في التكامل كون التكامل أساس النجاح ، وأكد على تقديم المصلحة العامة على الخاصة ، وتشجيع المبادرات والأفكار المتميزة وزرع الثقة في نفوس الجيل الناشئ وكل من يعمل في مجال التطوع ، وأن لا تكون مبادرة التبرع بالخلايا الجذعية هي الوحيدة مطالباً من الجميع تقديم كل مايميز ويخدم جازان .

وأختُتم الحفل بعرض مرئي للمبادرات والإنجازات السابقة ورسم خطة تحول كاملة للسفراء والسفيرات بإختيار عدد منهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة مشارك بالرأي والإستشارة بعد تحقيق جهد كبير منهم في الحملة السابقة ، ليسلّم مجلس الادارة المؤسس في المستقبل زمام الامور التنفيذية لمن تم إختيارهم كما تم الإعلان وتدشين رابط للتسجيل في المبادرات القادمة ووصل العدد الي اكثر من ٩٠٠ مسجل في ٤ أيام من أجل تقديم أعمال تطوعية تخدم الوطن والمنطقة تماشيا مع

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .