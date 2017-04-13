بالصور: معهد شعاع المعالي ‏للتدريب ‏في صبيا يقيم حفل ختامي لدورة الخياطة رقم 10

‏في يوم الأربعاء الموافق 1438/7/15 ‏أقام معهد شعاع المعالي ‏للتدريب ‏في صبيا تحت رعاية الجمعية الخيرية بصبيا حفل ختامي دورة الخياطة رقم 10 وعرض أعمال المتدربات وإنجازاتهم خلال فترة التدريب وقد تم إرسال دعوة لطالبات ‏الثانوية الرابعة التربية الفكرية لحضور الحفل ومشاركة صديقاتهم في عرض الأعمال ‏التي قاموا بإنجازها خلال فترة تواجدهم في المعهد ..

‏كانت أولى فقرات الحفل كلمة ترحيبية من قبل مديرة المعهد الأستاذة سهام علاقي . ‏تطرقت من خلالها بالثناء والشكر للمتدربات وتحفيزهن على الاستمرارية في المجال الحرفي والمهني وأن لا يكون هذا اليوم هو نهاية للعمل ‏إنما نقطة انطلاقة للنجاح والرقي في العمل حتى تكون لهنّ بصمة في سوق العمل . ‏وبعد ذلك قمنا بزيارة الأركان والتنقل بينها في قاعة الاحتفال ومشاهدة أعمال المتدربات ومن ضمن هذه الأركان ركن عمل طالبات التربية ‏الفكرية ‏بقيادة إحداهن بعد التحاقها بدورة الخياطة واشرافها على اعمال رفيقاتها ومن اعمالهنّ:

ثُم تقدمت مديرة المعهد بتكريم منسوبات المعهد من مدربات و إداريات ،

وتقديم شهادات شكر للمتدربات المتميزات اللاتي شاركن في تفعيل اليوم العالمي للمعاق ومن ساهمت بعمل مميز خلال فترة التدريب..

ختاماً تم تقديم افطار جماعي لجميع منسوبي المعهد من إداريات ومدربات ومتدربات ..