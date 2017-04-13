الـ”جرين كارد السعودي” ليس متاحاً لكل المقيمين.. وشروط للحصول عليه

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، إن نظام الـ”جرين كارد” لن يكون متاحاً لكل المقيمين وإنما لأقلية منهم، مشيراً إلى أن هناك 9 شروط لابد من توافرها ليتمكن المقيم من الحصول عليه.

وأوضح جمعة أن هناك عدة جهات هي التي ستحدد أهلية استحقاق الجرين كارد من بينها وزارة التجارة والاستثمار، مبيناً وفقاً لـ “الوطن” أنه سيمنح فقط لمَن لديهم مميزات نادرة وغير متوفرة على المستوى العلمي ورجال الأعمال بالإضافة إلى الأطباء المميزين وذوي الابتكارات وأصحاب التخصصات التي لا تؤثر على وظائف السعوديين.

وكشف أن الشروط التسعة لاستحقاق الجرين كارد هي: “أن يكون المتقدم ذا مستوى تعليمي نادر، أو يكون ممن يحمل مؤهلات دقيقة، أو صاحب مؤهلات مطلوبة في البلد، أو أن توجد لديه أفكار علمية وعملية تفيد المملكة، بالإضافة إلى مَن لديه القدرة المالية العالية للاستثمار، وتحقيق استثمارات طويلة الأجل، وتحقيق مكاسب من الاستثمارات، وإضافة قيمة لاقتصاد البلاد، وتوظيف السعوديين”.