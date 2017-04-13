محافظ صبيا يحتفي بمديري الإدارات السابقين

أقام سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 1438/7/16 مأدبة غداء تكريماّ لأربعة من مديري الإدارات السابقين بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالمحافظة وانتقالهم لمواقع وظيفية أخرى وذلك بقاعة النشاط الطلابي التابعه لإدارة التعليم بحضور رؤساء مراكز الكدمي وقوز الجعافرة والعالية ومديري الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية ومشائخ القبائل وأعضاء المجلس المحلي والبلدي.

كما قدم المحافظ على هامش المناسبة العديد من الهدايا التذكارية للمكرمين وهم رئيس البلدية المهندس/مشهور بن قاسم الشماخي ومدير الدفاع المدني العقيد/نعيم بن عائض العسيري ومدير المستشفى العام الدكتور/عيسي بن لاحق الدلاك ومدير الأحوال المدنية الأستاذ/عبدالرحمن بن موسي العسيلي، مثمنا للجميع ما بذلوه من جهود مخلصة وإنجازات ملموسة في خدمة الوطن وأهالي محافظة صبيا متمنياّ لهم التوفيق والسداد في مهام أعمالهم الجديدة.

وقد عبر المحتفى بهم عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على هذه البادرة الطيبه والتي تعكس معاني الفضل والوفاء وتعزيز روح المودة والألفة بين المسؤولين.