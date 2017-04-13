سوق الأسهم السعودي يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7076.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، واكسا التعاونية، والمواساة، وكيان السعودية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأهلية، والتأمين العربي، وعذيب للاتصالات، وجرير، ومكة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 2.73% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والأنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 7.11 نقطة ليقفل عند مستوى 4925.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 252 صفقة.