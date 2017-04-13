“الإسكان”: لا نتدخل في تنظيم وتحديد أسعار الشقق السكنية

قال مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار، المهندس محمد البطي، إن الوزارة لا تتدخل في تنظيم وتحديد أسعار الشقق السكنية بحسب مميزاتها أو زيادة أسعارها بعد استئجارها أو نسبة عمولة الوسيط العقاري، مشيراً أن الشبكة تعد إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتنظيم القطاع السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والذي من شأنه تهيئة أسعار عادلة للمستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.

وأضاف في رده على سؤال حول ما لدى الوزارة من إحصاءات حول أعداد الشقق السكنية ونسبتها من حيث تلبية العرض والطلب، أن أحد أهداف نظام “إيجار” تكوين إحصاءات متكاملة حول كل ما يخص قطاع المنشآت السكنية والتجارية التأجيرية.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي عن شبكة (إيجار) وكيفية تأهيل الوسطاء العقاريين من خلاله، والذي نظمته غرفة الرياض أمس بمقرها، وسط حضور كبير من أصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين.

Share on: whatsapp