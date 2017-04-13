هنا تفاصيل .. إصدار أول شهادة تسجيل للضريبة الانتقائية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أول شهادة تسجيل للضريبة الانتقائية لشركة عبداللطيف سعود البابطين واخوانه المحدودة للتجارة والمقاولات.

أوضح سليمان الضحيان، نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة في الهيئة، أن تسجيل المكلفين يستدعي وجود حساب للمكلف في (نظام إيراد)، حيث يستطيع المكلفون النفاذ للنظام بكلمة المرور والرقم السري الخاص بالمكلف، ومن ثم التسجيل من خلال الأيقونة المخصصة للضريبة الانتقائية للموردين والمصنعين.

شروط وضوابط

وأشار إلى أن التسجيل للمكلفين الملزمين بالتسجيل بالضريبة الانتقائية مفتوح ومستمر ولا نهاية لتاريخه لكافة الشركات والمؤسسات المصنعة والمستوردة للسلع الانتقائية، مبيناً أن التأخير في التسجيل بعد إقرار الضريبة يعرض المكلفين للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

وذكر الضحيان: أن هذه الشهادة تعتبر حدثاً تاريخياً في تاريخ الشركات السعودية، حيث تعتبر أول شهادة ضريبة تصدر لشركة سعودية، مبيناً أنه لأجل تهيئة الطروف لاستكمال متطلبات تطبيق الضريبة الانتقائية حال صدور نظامها أتاحت الهيئة التسجيل الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد الماضي الأول من أبريل 2017م للشركات المكلفة بالضريبة الانتقائية من مصنعي أو مستوردي السلع المشمولة بالضريبة (التبغ ومشتقاته، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة).

وأشاد بالمكلفين الذين بادروا بحضور ورش العمل التي نظمتها الهيئة بالرياض والدمام وجدة، لفهم واستيعاب النظام وإجراءات التسجيل بالضريبة الانتقائية، ورفع الإقرارات الضريبية وتسديدها في الوقت المتاح، مؤكداً أن الهيئة على أتم الاستعداد للاستماع لوجهات نظر ومرئيات المكلفين والتفاعل الإيجابي معها بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضح الضحيان، أن التسجيل للمرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية التي تستهدف السلع الخاضعة لضريبة الانتقائية في بداية تطبيق النظام والتي تم إنتاجها أو استيرادها قبل التطبيق والموجود في مستودعات الشركات ومنافذ البيع.

يذكر أنه تم تسليم الشهادة إلى مدير عام مبيعات الشركات صلاح إبراهيم البابطين، من نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة سليمان الضحيان، بحضور خلاد خريص مدير إدارة الضريبة الانتقائية وعدد من منسوبي الهيئة.