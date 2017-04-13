“العدل” تُدشن تطبيق “كتابة العدل المتنقلة”..وهذه مهامه

قامت وزارة العدل ضمن أهدافها للتحول الإلكتروني الكامل، بتدشين تطبيق بهدف خدمة كبار السن الراغبين في الحصول على وكالة، عبر تحميله على أجهزتهم الذكية.

البرنامج الذي أطلق عليه أسم “كتابة العدل المتنقلة‘‘ هو خدمة مجانية مقدمة من وزارة العدل لكبار السن والمرضى في المستشفيات في مقر إقامتهم، لتقديم الخدمات العدلية لهم بكل يسر وسهولة ودون تحمل عناء الذهاب لمقر الوزارة.

رابط البرنامج المقدم من وزارة العدل لطلب وكالة لكبار السن والمرضى في المستشفيات عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية

رابط كتابات العدل المتنقلة MNP

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mojmnp.notary