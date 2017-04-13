 الاتحاديون يختارون رئيسهم إلكترونياً بدءاً من الأحد المقبل | فيفاء أون لاين
الخميس, 16 رجب 1438 هجريا, الموافق 13 أبريل 2017 ميلاديا

الاتحاديون يختارون رئيسهم إلكترونياً بدءاً من الأحد المقبل

الاتحاديون يختارون رئيسهم إلكترونياً بدءاً من الأحد المقبل
فيفاء أون لاين- متابعة

كشف رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد، أن الجمعية العمومية لانتخاب رئيس لنادي الاتحاد إلكترونياً ستكون بدءاً من الأحد المقبل، وسيكون باب الاقتراع الإلكتروني مفتوحاً لجميع الاتحاديين بجميع أنحاء المملكة.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس، أن باب الترشح لرئاسة النادي سيكون مفتوحاً لجميع الاتحاديين، وستكون رسوم الاقتراع بين 500 و1000 ريال، داعياً الاتحاديين للإقبال نحو المشاركة في الاقتراع واختيار رئيس لناديهم، ودعم ناديهم الذي ظل يعاني خلال الفترة الماضية.

وتابع الأمير عبدالله بن مساعد بأن الترشح لرئاسة نادي الاتحاد متاح لكل من تنطبق عليه الشروط، مشيراً إلى أن فترة تكليف أحمد مسعود وحاتم باعشم حققت نجاحاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن الاتحاديين سيختارون رئيسهم وسيتحملون المسؤولية.

وتوقع رئيس الهيئة مشاركة 100 ألف اتحادي في الاقتراع، الأمر الذي يحقق عائداً يصل إلى 50 مليون ريال في حال كانت رسوم الاقتراع 500 ريال.

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