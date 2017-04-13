بالصور: أمانة عسير تنهي أكثر من 22 مهمة لتزيين وتجميل “أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م”  

أنهت أمانة منطقة عسير أكثر من 22 مهمة لتزيين وتجميل مدينة أبها تزامنا مع قرب حفل إطلاقها عاصمة السياحة العربية 2017 م المقرر الثلاثاء ٢١ رجب الموافق ١٨ أبريل ببحيرة السد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وقال أمين المنطقة صالح بن عبدالله القاضي: “إنه في مقدمة تلك الأعمال سجادة الزهور التي تحمل شعار الأمانة وشعار أبها عاصمة السياحة العربية 2017 التي أطلقته أمارة منطقة عسير أخيراً، وستشكل هذه السجادة بصمة سياحية كبيرة في المنطقة، إذ تمت زراعة أكثر 3 ملايين زهرة في أبها، منها 800 ألف زهرة في السجادة، حوت عدد من الأزهار منها البوتنيا و القطيفة و السلفيا والقارونيا والافريكان ديزي، وتحمل عدداً من اللوحات، ومنها القط العسيري الذي يعتبر ركيزة فنية في البناء العسيري واللوحات الفنية بالمنطقة، يجاورها نافورة متحركة بقطر 15 متر وارتفاع عمود الماء يزيد على 12 متر”.

وأبان أن الأمانة أنجزت أعمال ترميم قرية المفتاحة وزراعة المسطحات الخضراء المجاورة لها بمساحة 1500 متر مربع وأكثر من 5 الآلاف زهرة، حيث تعد القرية من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة، بجانب تجهيز مقر المركز الإعلامي الخاص بمناسبة أبها عاصمة السياحة العربية في القرية.

وأشار القاضي إلى أنه تم تزيين الشوارع والميادين المختلفة بالمدينة بحوالي أكثر من 60000 متر طولي ليات زينة، وتجهيز الأعمدة الديكورية، سواء بالحزام الدائري أو الحدائق المختلفة، تركيب أعمدة جديدة، وإعادة صيانة أغلب أعمدة الإنارة بالمنطقة، وإعادة دهان الأرصفة والبردورات بحوالي 20000 متر طولي، و إعادة وصيانة دهانات الجسور والكباري، بالإضافة إلى التجهيز لتجميل وتحسين عدة مواقع لجداريات مثل مسرح حديقة أبو خيال وأمام أسواق العثيم والجدار ألاستنادي المقابل لمبنى الأمانة بالتعاون مع عدة جهات مختلفة مثل جامعة الملك خالد وعدد من فناني وفنانات المنطقة ودعم دهانات الجزيرة، وتزيين بعض جسور المشاة بعقود زينة من الإنارة، وكذلك بعض المجسمات الجمالية بكوبري تقاطع الملك عبدالعزيز مع طريق الملك فهد، وكذلك المجسمات بكبري المطار والواجهة الأمامية لمبنى الأمانة بحولي 500 متر طولي من ليات الزينة .

وأضاف : “كما تمت زراعة 50 ألف متر مربع من الأنجيلة الطبيعية في المدينة، وتطوير شبكات الري لـ12 حديقة لتصبح مصخات الكترونية، وتركيب 30 رقبة فانوس إضاءة، وأكثر من 150 كشاف وفانوس وخلية ضوئية، وإزالة ورفع مخلفات الحفريات بالمدخل، وتركيب بلدورات إسمنتية وبلاط انترلوك وديكورات إسمنتية وعمل مباني بللك لتصريف المياه وغيرها”.

وأوضح القاضي أنه تم تركيب شاشة عرض لإظهار مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017 واستعراض مقومات السياحة وما تحتويه منطقه عسير من عناصر جذب سياحي والتعريف بمشاريع الامانة وبعض الجهات الحكومية المشاركة بفعاليات عاصمة السياحة.

وختم : “العمل جاري على وضع إنجيلة صناعية على دوار كوبري الملك فهد تقاطع المحالة بأعمال الزينة استعداداً للاحتفال”.