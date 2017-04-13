محافظ المسارحة يستقبل فريق عشاق العالمي التطوعي

استقبل محافظ محافظة أحد المسارحة الأستاذ عبدالله الريثي في مكتبه صباح اليوم فريق ملتقى العالمي التطوعي في جازان حيث عرض الرئيس الفخري للفريق الأستاذ خالد علي فقيهي والدكتور محمد أبو عمرين والأستاذ عبدالله كريري نبذة تعريفية عن الفريق وأعماله التطوعية في الفترة الماضية والتي لاقت أصداء واسعة كما قاموا بإهداء محافظ محافظة أحد المسارحة العضوية الفخرية للفريق التطوعي مقدمين شكرهم وتقديرهم له على دعمه للشباب في مختلف الأنشطة التي تعود بالنفع والفائدة على هذا الوطن الغالي .

من جهته قدم محافظ أحد المسارحة شكره لفريق ملتقى العالمي التطوعي على ما يقومون به من أعمال تطوعية تخدم الوطن الغالي مؤكدا أن أبوابه مفتوحة لهم ولجميع الشباب الذين يسعون لخدمة وطنهم في شتى المجالات مشيدا بفكرة إنشاء الملتقى الذين يقوم بأعمال تطوعية تخدم الوطن خاصة أن العمل التطوعي هو أحد اللبنات الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها والشباب هم نواة هذا المجتمع مقدما شكره لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم وتشجيعهم للشباب في كافة القطاعات والمجالات .