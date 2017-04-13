محافظة المجمعة تشهد افتتاح أول أكاديمية تعليمية للفروسية

افتتح سعادة وكيل محافظة المجمعة بمنطقة الرياض الدكتور / عناد العتيبي – أول أكاديمية تعليمية للفروسية بمحافظة المجمعة تحت مسمى ” أكاديمية مسار الفروسية ” ، في حفل كبير حظي بحضور عدد من كبار المسئولين بالمحافظة ولفيف من إعلاميي المحافظة ، وجمع غفير من عشاق رياضة الفروسية بالمحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وقد استهل الحفل المعد بهذه المناسبة بعرض مرئي عن تاريخ رياضة الفروسية واهتمام قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة بهذا المورث الحضاري ودعمه وتحفيز المهتمين به، كما تخلل العرض التعريف بأنساب الخيل السبعة وهي : الصقلاوي، الكحيلة ،العبيات،الصويتات،الحميداني، الشويمي،الهدبا.

إثر ذلك ألقى سعادة وكيل محافظة المجمعة الدكتور عناد العتيبي، كلمة بهذه المناسبة نوهّ بالدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية لرياضة الفروسية وتسخير كافة الإمكانيات لدعمها، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا الثوابت الأصيلة التي قامت عليها وهي التمسك بالشرعية الغراء، وعملا بسنة نبيه ـــ صلى الله عليه وسلم الذي قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)، لافتاً إلى أن دعم ولاة الأمر لهذه الرياضة لامحدود، يتجلى في تنظيم المسابقات والفعاليات الكبيرة والمتواصلة وبرعاية كريمة من ولاة الأمر استشعارنا منهم لأهمية هذه الرياضة والتي تربط الأجيال بموروث الآباء، حيث أنها تعد مورثا حضاريا تفتخر به بلادنا.

ودعا ” العتيبي ” أهالي محافظة المجمعة إلى الاستفادة من هذه المعالم والشواهد الحضارية وتعليم الابناء من خلالها هذه الرياضة العريقة التي تجسد ارتباط الأجيال بأسلافهم من الآباء والأجداد.

وأعرب العتيبي في ختام كلمته عن شكره وتقديره لإدارة الأكاديمية على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بهذه الرياضة الشريفة، سائلا الله تعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل.

من جانبهم أشاد المشاركون والحاضرون للحفل بالخدمات التي تقدمها محافظة المجمعة للأهالي، كما ثمنوا الخدمات المتميزة لأكاديمية مسار الفروسية في تدريب أبناء المحافظة، واتخاذها وسائل السلامة الكاملة أثناء تدريب أبنائهم فرسان المستقبل.

وأعلن المنظمون للحفل عن إقامة المزاد الأول لبيع وشراء الخيول على مستوى المحافظة، وذلك في مقر أكاديمية مسار الفروسية، يوم السبت الموافق 24 من شهر شعبان المقبل.

وفي ختام الحفل المعد بهذه المناسبة تم السحب على جائزة كبرى مقدمة من الأكاديمية وهي مهر عربي، حيث فاز بالجائزة الطفل ناصر التميمي .

وكان سعادة وكيل محافظة المجمعة والوفد المرافق له قد تجول في مرافق الأكاديمية وأطلع على أقسامها ومرافقها المتعددة والتي من بينها غرف إيواء داخلية وخارجية، وميادين تدريب وكافة أقسام خدمة الخيل .