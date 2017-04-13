الفهيد يوجه بالقبول المباشر لأبناء شهداء الواجب في برنامج (أُتقن)

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهد الفهيد بقبول أبناء شهداء الواجب في جميع تخصصات برنامج التدريب المجتمعي(أُتقن) بشكل مباشر، وإعفائهم من رسوم التسجيل الخاصة بالبرنامج الذي سينطلق يوم الأحد القادم في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.

وحثّ الفهيد كافة إدارات التدريب التقني والمهني بالمناطق على القيام بتسهيل إجراءات قبول أبناء الشهداء، وتقديم الدعم الكامل لهم، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم من خلال إتاحة كافة خدمات المؤسسة لهم، وذلك تقديراً من المؤسسة لما قدمه شهداء الواجب دفاعاً عن دينهم ومليكهم ووطنهم. وانطلاقاً من مسؤولية المؤسسة الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدأت في استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج (أُتقن) منذ مطلع شهر رجب الجاري من خلال موقعها الإلكتروني، والتي تشمل ستة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع ومدى أهميتها في حياتهم اليومية لامتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها لتمكينهم من أداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام في تخصصات (مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، ومبادئ التبريد والتكييف، ومبادئ صيانة التمديدات الصحية، ومبادئ صيانة السيارات) للرجال ,و تخصصات (مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني، ومبادئ التجميل وتصفيف الشعر) للنساء.